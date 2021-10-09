Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı

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Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getiren bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi üzerine S.Ö.'yü takibe aldı. Gaziantep'ten Samsun'a satış amaçlı uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan narkotik polisi çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıs Gaziantep dönüşünde Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otogarında yakalandı. S.Ö.'nün üzerinde 4 paket halinde 88.59 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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