İş yerinde tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı

Samsun'da narkotik polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Olay, Samsun Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda İ.K. adlı şahsın iş yerinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmada, şüpheli şahıs ile teması görülen 1 şahıstan 14 kapsül sentetik ecza hap elde edildi. Olayın devamında İ.K.'nin işletmiş olduğu iş yerinde yapılan aramada, 20 adet sentetik ecza hap, 4,25 gram metamfetamin maddesi, 2 adet 9 mm çapında tabanca ve 7 adet 9 mm çapında dolu fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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