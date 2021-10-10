Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 2 yaralı

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Samsun’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bulunan yolcu durağına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Yalı Mahallesi Samsun Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 16 AJN 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarındaki yolcu durağına çarptı. Kazada sürücü M.T. ile A.T. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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