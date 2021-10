Samsun’da 2 bin 83 hayvanın tedavisi yapıldı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Hasta, yaralı, kaza geçirmiş ve kötü muameleye maruz kalmış sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerini yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde ocakekim ayları arasında 2 bin 83 sokak hayvanının tedavisi yapıldı.

Ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda yaptığı yatırımlarla Samsun'u geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında sahipsiz sokak hayvanlarını da ihmal etmiyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne getirilen yaralı hayvanların sağlık kontrolleri uzman veteriner hekimler tarafından yapılıyor. Trafik kazaları, tümör enfeksiyonları, çeşitli deri enfeksiyonları, solunum yolu enfeksiyonları, çeşitli doku ve organ kayıpları, metabolik hastalıklar, viral hastalıklar gibi sebeplerden dolayı getirilen sokak hayvanları ilk önce triaj odasına alınarak ön muayenesi yapılıyor. Veteriner hekimler, ön muayenenin ardından hayvanın sağlık durumu ile ilgili olarak tedavi ünitelerine sevk ediyor.



2 bin 83 hayvan tedavi edildi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı merkez 7 gün 24 saat görev yapıyor. Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen hizmette bu yıl Ekim ayı itibariyle sağlık sorunu yaşayan 2 bin 83 sokak hayvanı tedavi edildi. 468 kedi, 3 bin 42 köpek olmak üzere 3 bin 510 hayvanı kısırlaştırdı. “Satın alma sahiplen” sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında 284 kedi ve köpek de sahiplendirildi.

Sokak hayvanlarının konforlu bir yaşam sürmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Sokak hayvanlarının bakımı, beslenmesi, tedavilerinin yapılması, kısırlaştırılıp sahiplendirilmesi için belediye olarak haftanın 7 günü çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sokaklarda sahipsiz hayvanlar kalmasın ve hayvanlar ömürlerinin sonuna kadar doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürsünler istiyoruz. Türkiye'nin en modern Bakım Merkezi olan bir tesisimiz var. 600 köpek ve 350 kediye ev sahipliği yapıyor. Orada yaptığımız yeni çalışmalarla mevcut şartları daha da iyileştirdik. Kısırlaştırma öncesi ve sonrası olmak üzere 15 kabul merkezi inşa edildi. Samsun'da yaşayan can dostlarımızın konforlu bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu noktada bizimle koordineli şekilde çalışan hayvan sever derneklerimize ve gönüllü vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

