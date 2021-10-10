Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi için Havza'da türbe yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi Gazi Çelebi Taceddin Altunbaş Bin Mes’ud Keykavus’un Havza ilçesindeki mezarı için türbe inşa ettirdi. İçerisinde bay ve bayan mescidin de yer aldığı 194 metrekarelik türbenin inşaatı tamamlandı. İç tefrişatı ve çevre düzenlemesi ise sürüyor.

Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 2. Gıyaseddin Mes’ud Bin Keykavus’un son şehzadesi Gazi Çelebi Taceddin Altunbaş Bin Mes’ud Keykavus’un Samsun’daki mezarı türbede korunacak. Selçuklu Devleti döneminde ‘Simre’ adıyla anılan Havza’nın Şeyh Safi Mahallesi’nde yaşam süren Keykavus için Büyükşehir Belediyesi türbe inşa ettirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde de yer alan kayıtlarda Sultan 2. Gıyaseddin Mes’ud “Büyük Sultan Gazi”, Sultan Taceddin de “Küçük Sultan Gazi” olarak anılıyor.



Şehzade Altunbaş’ın mezarı bulundu

Resmi vakıf kayıtlarının izini süren Samsun Müze Müdürlüğü’nde görevli arkeolog ve sanat tarihçisi Emine Yılmaz, “2015 yılındaki araştırmalarımız neticesinde Vezirköprü ilçesi Tatar Kalesi Mahallesi’nde ‘Sultan Türbesi’ namıyla 2. Gıyasettin Mes’ud Bin Keykavus’a ait yıkılmış taş yığınlarından ibaret bir türbe harabe tespit etmiştik. Son sultanın mezarı bu köyde ve çalışmalarımız devam ediyor. Günümüze intikal etmiş Anadolu Selçuklu sikkeleri onun zamanında bastırılırken, 1296 yılında Havza’da AslanağzıKız Gözü Vakıf Kaplıcaları’nı inşa ettirmiş. Havza ilçesi Şeyh Safi Mahallesi’nde de şehzade Tacettin Altunbaş’ın mezarını bulduk. Arşivler de bunu doğruladı” dedi.



Türbe ziyarete açılacak

Tarihi belgeler, arkeologların ve tarihçilerin araştırmaları sonucu ortaya çıkarılan şehzade Gazi Çelebi Tacettin Altunbaş Bin Mes'ud Keykavus’un mezarı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınacak. Havza Belediyesi ile Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) iş birliğiyle mahalle mezarlığında bulunan şehzadenin kabri için Büyükşehir Belediyesi 8 köşeli türbe yaptırdı. İçerisinde bay ve bayan mescidin de yer aldığı 194 metrekarelik türbenin inşaatı tamamlandı. İç tefrişatı ve çevre düzenlemeleri ise sürüyor. Türbenin tamamlanmasıyla mezarın yeni yerine taşınması ve açılması bekleniyor.

Şeyh Safi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin, şehzadenin mezarının orada bulunmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Ergin, “Şehzade Tacettin Altunbaş, Moğol istilasından kaçıyor ve Havza’ya gelerek Şeyh Safi hazretlerinin yanına sığınıyor. Burada vefat edince defnediliyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından turizme kazandırmak için türbe yapıldı. İnşaat tamamlandı, çevre düzenlemesi sürüyor. Tamamlandıktan sonra mezarı naklederek ziyarete açacağız. Hem mahallemizin hem de ilçemizin turizmine önemli katkı yapmasını bekliyoruz. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ve ekiplerine teşekkür ederim” diye konuştu.

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