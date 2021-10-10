Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi için Havza'da türbe yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi için Havza'da türbe yapıldı

İHA

Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi için Havza'da türbe yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi Gazi Çelebi Taceddin Altunbaş Bin Mes’ud Keykavus’un Havza ilçesindeki mezarı için türbe inşa ettirdi. İçerisinde bay ve bayan mescidin de yer aldığı 194 metrekarelik türbenin inşaatı tamamlandı. İç tefrişatı ve çevre düzenlemesi ise sürüyor.
Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı 2. Gıyaseddin Mes’ud Bin Keykavus’un son şehzadesi Gazi Çelebi Taceddin Altunbaş Bin Mes’ud Keykavus’un Samsun’daki mezarı türbede korunacak. Selçuklu Devleti döneminde ‘Simre’ adıyla anılan Havza’nın Şeyh Safi Mahallesi’nde yaşam süren Keykavus için Büyükşehir Belediyesi türbe inşa ettirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivlerinde de yer alan kayıtlarda Sultan 2. Gıyaseddin Mes’ud “Büyük Sultan Gazi”, Sultan Taceddin de “Küçük Sultan Gazi” olarak anılıyor.

Şehzade Altunbaş’ın mezarı bulundu
Resmi vakıf kayıtlarının izini süren Samsun Müze Müdürlüğü’nde görevli arkeolog ve sanat tarihçisi Emine Yılmaz, “2015 yılındaki araştırmalarımız neticesinde Vezirköprü ilçesi Tatar Kalesi Mahallesi’nde ‘Sultan Türbesi’ namıyla 2. Gıyasettin Mes’ud Bin Keykavus’a ait yıkılmış taş yığınlarından ibaret bir türbe harabe tespit etmiştik. Son sultanın mezarı bu köyde ve çalışmalarımız devam ediyor. Günümüze intikal etmiş Anadolu Selçuklu sikkeleri onun zamanında bastırılırken, 1296 yılında Havza’da AslanağzıKız Gözü Vakıf Kaplıcaları’nı inşa ettirmiş. Havza ilçesi Şeyh Safi Mahallesi’nde de şehzade Tacettin Altunbaş’ın mezarını bulduk. Arşivler de bunu doğruladı” dedi.

Türbe ziyarete açılacak
Tarihi belgeler, arkeologların ve tarihçilerin araştırmaları sonucu ortaya çıkarılan şehzade Gazi Çelebi Tacettin Altunbaş Bin Mes'ud Keykavus’un mezarı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından koruma altına alınacak. Havza Belediyesi ile Samsun ve Çevresi Turizm Alanı Altyapı Hizmet Birliği (SAMTAB) iş birliğiyle mahalle mezarlığında bulunan şehzadenin kabri için Büyükşehir Belediyesi 8 köşeli türbe yaptırdı. İçerisinde bay ve bayan mescidin de yer aldığı 194 metrekarelik türbenin inşaatı tamamlandı. İç tefrişatı ve çevre düzenlemeleri ise sürüyor. Türbenin tamamlanmasıyla mezarın yeni yerine taşınması ve açılması bekleniyor.
Şeyh Safi Mahallesi Muhtarı Ahmet Ergin, şehzadenin mezarının orada bulunmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Ergin, “Şehzade Tacettin Altunbaş, Moğol istilasından kaçıyor ve Havza’ya gelerek Şeyh Safi hazretlerinin yanına sığınıyor. Burada vefat edince defnediliyor. Büyükşehir Belediyemiz tarafından turizme kazandırmak için türbe yapıldı. İnşaat tamamlandı, çevre düzenlemesi sürüyor. Tamamlandıktan sonra mezarı naklederek ziyarete açacağız. Hem mahallemizin hem de ilçemizin turizmine önemli katkı yapmasını bekliyoruz. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ve ekiplerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havza'da canlı hayvan pazarı modernizasyonu devam ediyor
YEREL HABERLER Havza'da canlı hayvan pazarı modernizasyonu devam ...
Samsun’da 2 bin 83 hayvanın tedavisi yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 2 bin 83 hayvanın tedavisi yapıldı
Kırsal altyapıda yoğun mesai
YEREL HABERLER Kırsal altyapıda yoğun mesai
Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 2 yaralı
İş yerinde tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinde tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı
Büyük fabrikalar odunu ateşliyor Oduncuların satışları yarı yarıya düştü Odun ateşi ile yanan fırınlar doğalgaza geçmeye başladı
YEREL HABERLER Büyük fabrikalar odunu ateşliyor Oduncuların ...
Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirirken ...
Atakum Kent Konseyi 2. Olağan Kurulu: Prof. Dr. Özkaya başkan oldu Başkan Deveci: “Atakum, küçük Türkiye”
YEREL HABERLER Atakum Kent Konseyi 2. Olağan Kurulu: Prof. Dr. ...
Balıkçı teknesi yan yattı, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Balıkçı teknesi yan yattı, faciadan dönüldü
Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza
YEREL HABERLER Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza
Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
Acil durumlara ve afetlere böyle hazırlanıyorlar UMKE ekibinden gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Acil durumlara ve afetlere böyle hazırlanıyorlar UMKE ...
Tarihi eserler ayağa kaldırılıyor Vakıflar'dan Samsun’a 6 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Tarihi eserler ayağa kaldırılıyor Vakıflar'dan ...
Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kızılırmak Deltasında kuş gözlemlediler Öğr. Üyesi Yavuz: "Amaç göçmen kuşların karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmektir"
YEREL HABERLER Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde Kızılırmak Deltasında ...
Karadeniz’de 8 il ‘mavi’, 8 il ‘sarı’, 2 il de ‘turuncu’ Kastamonu ve Samsun 2. doz aşılamada ‘mavi’ye göz kırptı
YEREL HABERLER Karadeniz’de 8 il ‘mavi’, 8 il ‘sarı’, 2 il de ...
Samsunspor'un gözü zirvede Mehmet Altıparmak: "Adaptasyon sorununu hallettik, hedefimiz üst sıralar"
YEREL HABERLER Samsunspor'un gözü zirvede Mehmet Altıparmak: ...
Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu
YEREL HABERLER Iraklı kadının evinde ölümü şüpheli bulundu
Hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için hastane önünde tören düzenlendi
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden anestezi teknisyeni için hastane ...
OMÜ Ziraat Fakültesi emiSS programında okuyan öğrencilere açılış töreni
YEREL HABERLER OMÜ Ziraat Fakültesi emiSS programında okuyan ...
Başkan Sandıkçı: "Samsun TEKNOFEST'e en az 500 takımla katılmalı"
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı: "Samsun TEKNOFEST'e en az 500 ...
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı din görevlisi genç kadın hayatını ...
Samsun’da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da 5,1 kilo kubar esrar ve 4 bin kök kenevir ...
Samsun'da 2 bin 113 adet kaçak telefon aksesuarları ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 2 bin 113 adet kaçak telefon aksesuarları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.