Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, SamsunSinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Cemal Ş.'nin kullandığı 55 BP 673 plakalı otomobili ile Hüseyinbeyli istikametinden ana yola çıkan Turan G. idaresindeki 55 JR 807 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Turan G. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kazada diğer sürücü Cemal Ş., otomobilde yolcu olan Dilek Ş., Melike Ş., Cemile A. ve Sude Ö. de yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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