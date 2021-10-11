"Kimlik bilgilerini FETÖ çaldı" deyip 236 bin lira dolandırdılar

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bir vatandaş, "kimlik bilgilerini FETÖ çaldı" bahanesiyle 236 bin lira dolandırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce meydana gelen olayda, 66 yaşındaki H.U.’yu cep telefonundan arayan kişi kimlik bilgilerinin FETÖ tarafından ele geçirildiğini söyleyerek tüm parasını M.K.(34) adına banka hesabına göndermesini istedi. Bunun üzerine H.U. bankada bulunan 186 bin lira para ve PTT’den çektiği 50 bin lira krediyle birlikte toplamda 236 bin lirayı M.K. isimli şahsa gönderdi. Dolandırıldığını anlayan H.U. 19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, M.K’den şikayetçi oldu.

Dolandırıcılık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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