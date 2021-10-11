Canik’te Hanım Konakları eğitime başladı

Canik Belediyesi’ne bağlı Hanım Konakları’nda kadın ve çocukların eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere eğitim sezonu açıldı.

Kadın ve çocukların eğitimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Canik Belediyesi tarafından hizmet veren Hanım Konakları, İlçe Halk Eğitimi Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle açılan kurslarla yeni eğitim ve öğretim yılına başladı. Derslerin hafta içi her gün saat 09.00 ve 17.00 arasında görüldüğü kurslarda eğitim sezonu sonunda katılımcılara Milli Eğitim onaylı sertifika verileceği belirtildi.



Pek çok alanda eğitim imkanı

Hanım Konakları’nda verilen kurslar sayesinde ilçedeki kadınların pek çok alanda eğitim aldığını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, bu eğitimler sonunda kursiyerlerin mesleki anlamda da pek çok kazanımlar elde ettiğini vurguladı. Başkan Sandıkçı, Canik Belediyesi’ne ait 5 adet Hanım Konağı ve 1 adet Aile Okulu ve Eğitim Merkezi’nde açılan bu kurslarda moda tasarım, dekoratif ev ürünleri, aşçılıkpastacılık, iğne oyaları, el nakışları, kağıt rölyef, sepet örücülüğü, halı kilim dokumacılığı, kuaförlükcilt bakım, takı tasarım, işaret dili, ana dilde iletişim, Kur’anı Kerim, tefsir okumaları, kitap tahlilleri, 46 yaş Kur’an eğitimi, ilk yardım eğitimleri, aile okulu eğitimleri, sağlık seminerleri alanında eğitim programları düzenlendiğini belirtti. Bu kurslar sayesinde ilçenin eğitiminde büyük bir ihtiyacın karşılandığını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Eğitimin yaşı yoktur. Herkes günlük hayatında yeni şeyler öğrenmek için zaman ayırıp gayret göstermelidir. İki günü eşit olan ziyandadır” dedi.



“Kursiyerler kendi atölyesini kuruyor”

Belediye Başkanı Sandıkçı, insanların boş vakitlerini geçirebileceği ve mesleki anlamda kendilerini geliştirebileceği uğraşlarının olması gerektiğini ifade etti. Kursiyerlerin eğitim aldıkları alanda kolaylıkla iş sahibi olabildiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, “Bizler ilçede bulunan insanımızın istediği her alanda eğitim alabilmesi adına gayret göstermeye çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz sertifikalarını aldıktan sonra üretim yapmak üzere kendi atölyelerini kurup iş hayatına atılabilmektedir. İlçemizde bunun pek çok örneği mevcuttur. Biz verilen eğitimlerin kaliteli ve nitelikli olmasını önemsiyoruz. Bu kurslarla tüm kadınlarımızın kabiliyetleri ölçüsünde mesleki alanda eğitim alarak üretim yapabilecek duruma gelebilmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hanım Konakları’nda devam etmekte olan Sıbyan Mekteplerinde 46 yaş arası çocuklara okul öncesi eğitimle birlikte manevi değerler eğitimin de verildiğini dile getiren Başkan Sandıkçı, çocukların algılarının açık olduğu bu dönemde ailelerinden yeterli seviyede alamadıkları eğitimlerin uzmanlar tarafından eksiksiz şekilde verildiğinin altını çizdi.

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