Vali Dağlı: “Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: “Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek”

İHA

Vali Dağlı: “Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’dan çalışmaları hakkında brifing alan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleriyle toplantı yaparak, ayrı ayrı tüm ilçelerde asayiş ve güvenlik için 7/24 kesintisiz sürdürülen faaliyetler ve genel durum hakkında bilgi aldı.

3,5 milyon GBT kontrolü
Halkın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması ve suç/suçlularla etkin mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılının ilk 9 ayı (01 Ocak30 Eylül 2021) içerisinde gerçekleştirilen uygulama ve denetimler sonucunda toplam 3 milyon 542 bin 892 şahsın GBT kontrolünün yapıldığını belirten Vali Dağlı, “Yapılan kontroller ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 6 bin 308 aranan şahıs yakalanmış, 368 adet ruhsatsız tabanca, 128 adet av tüfeği, 130 adet kuru sıkı tabanca, 6 bin 793 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 bin 597adet kesici delici alet, 22 kg 68,84 gr esrar, 15 kg 886,31 gr sentetik kannabinoid (bonzai), 156 bin 293 adet sentetik ecza (gericalyrca hap), 52 bin 274 adet emtia, 6 bin 302 adet ecstasy hap, 4 kg 574,03 gr metamfetamin, 1 kg 211 gr skunk, 2 bin 827 kök kenevir, 8 milyon 810 bin 360 dal makaron, 85 kilo 700 gr tütün, 356 kilo 2 gr kaçak nargile tütünü, 414 adet kaçak cep telefonu, 42 adet kaçak araç motoru, 838 litre içki, 2 bin 298 adet içki aroması, 351 lt etil alkol, 454 adet tarihi eser ile 40 adet 100 ABD doları ele geçirilmiş, ayrıca 78 bin 366 iş yeri kontrol edilerek, 642 iş yerine cezai işlem uygulanmıştır” bilgilerini verdi.

Hırsızlık ve diğer suçlarda düşüş
Toplantının sonunda yaptığı değerlendirmede, 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde otodan hırsızlık olaylarında yüzde 26,4’lük, evden hırsızlık olaylarında yüzde 9’luk, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarında yüzde 14,4’lük, topluma karşı işlenen suçlarda yüzde 7,7’lik bir azalma meydana gelirken, kasten yaralama suçlarında 0,2’lik bir artış yaşandığını kaydeden Vali Dağlı, “Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz ve uygulama noktalarında yapılan denetimlerde ise 1 milyon 58 bin 39 araç kontrol edilmiş olup 1880 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak 11 bin 628 araç trafikten men edilmiştir” diye konuştu.

688 kişiye trafik eğitimi
Ayrıca, yapılan eğitim faaliyetleri kapsamın da araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 688 kişiye trafik eğitimi verildiğini belirterek, okullarda kullanılacak olması yönüyle ilk olma özelliğine sahip, seyyar trafik halısı parkurlarıyla geleceğin bilinçli yaya ve şoförlerini yetiştirmek için yürütülen uygulamalı trafik eğitimini oldukça önemsediklerini dile getiren Vali Dağlı, her yıl binlerce canını trafik canavarına kurban veren ülkenin en önemli sorunlarından birisinin de trafik güvenliği olduğunu ve trafikte tek bir can kaybına dahi tahammüllerinin olmadığını vurguladı.

“Suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek”
Vatandaşlara huzurlu bir ortamın sağlanması için gerekli hassasiyetin en üst seviyede gösterilmesi ve özellikle şehir içi trafikte daha görünür olunarak, ulaşımın hızlı ve akıcı bir şekilde sağlanması talimatı veren Samsun Valisi Dağlı, suç ve suçluyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyleyerek, özverili gayretlerinden dolayı tüm emniyet personelini tebrik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin hasadına başlandı OMÜ Ziraat Fakültesi tarafından tescillenen kestaneler hasat edildi
YEREL HABERLER Hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestanelerin ...
Samsun´da maske takmayanların bahaneleri şaşırttı
YEREL HABERLER Samsun´da maske takmayanların bahaneleri şaşırttı
“2. Atakum Kitap Günleri” sona erdi Başkan Deveci: “Atakum’un geleneği haline dönüşecek”
YEREL HABERLER “2. Atakum Kitap Günleri” sona erdi Başkan Deveci: ...
NATO gemileri Samsun’dan ayrıldı
YEREL HABERLER NATO gemileri Samsun’dan ayrıldı
Canik’te Hanım Konakları eğitime başladı
YEREL HABERLER Canik’te Hanım Konakları eğitime başladı
"Kimlik bilgilerini FETÖ çaldı" deyip 236 bin lira dolandırdılar
YEREL HABERLER "Kimlik bilgilerini FETÖ çaldı" deyip 236 bin lira ...
Pandemide 'saç dökülmesi' şikayeti arttı Dermatoloji Uzm. Dr. Serra Hande Öcal: "Korona virüs pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte son dönemde saç dökülmesi şikayetiyle hastanelere başvuran hasta sayılarında bir yükseliş olduğunu görmekteyiz”
YEREL HABERLER Pandemide 'saç dökülmesi' şikayeti arttı Dermatoloji Uzm. ...
(Özel) Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez ’makyaj ustaları’ ATT Yasemin ve Büşra’nın yaptığı makyajlar gerçeğinden ayırt edilmiyor
YEREL HABERLER (Özel) Onlar 112 tatbikatlarının vazgeçilmez ’makyaj ...
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: “Başını CHP’nin çektiği bir muhalefet nasıl olursa muhalefetin durumu da öyle işte maalesef”
YEREL HABERLER Fatih Erbakan’dan muhalefet partilerine tepki Yeniden ...
Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi için Havza'da türbe yapıldı
YEREL HABERLER Anadolu Selçuklu Devleti şehzadesi için Havza'da ...
Havza'da canlı hayvan pazarı modernizasyonu devam ediyor
YEREL HABERLER Havza'da canlı hayvan pazarı modernizasyonu devam ...
Samsun’da 2 bin 83 hayvanın tedavisi yapıldı
YEREL HABERLER Samsun’da 2 bin 83 hayvanın tedavisi yapıldı
Kırsal altyapıda yoğun mesai
YEREL HABERLER Kırsal altyapıda yoğun mesai
Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil durağa çarptı: 2 yaralı
İş yerinde tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı
YEREL HABERLER İş yerinde tabanca ve uyuşturucu ile yakalandı
Büyük fabrikalar odunu ateşliyor Oduncuların satışları yarı yarıya düştü Odun ateşi ile yanan fırınlar doğalgaza geçmeye başladı
YEREL HABERLER Büyük fabrikalar odunu ateşliyor Oduncuların ...
Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirirken yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'ten Samsun'a uyuşturucu getirirken ...
Atakum Kent Konseyi 2. Olağan Kurulu: Prof. Dr. Özkaya başkan oldu Başkan Deveci: “Atakum, küçük Türkiye”
YEREL HABERLER Atakum Kent Konseyi 2. Olağan Kurulu: Prof. Dr. ...
Balıkçı teknesi yan yattı, faciadan dönüldü
YEREL HABERLER Balıkçı teknesi yan yattı, faciadan dönüldü
Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza
YEREL HABERLER Hayvanlara kötü davranan 17 kişiye 70 bin TL ceza
Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu
Acil durumlara ve afetlere böyle hazırlanıyorlar UMKE ekibinden gerçeği aratmayan tatbikat
YEREL HABERLER Acil durumlara ve afetlere böyle hazırlanıyorlar UMKE ...
Tarihi eserler ayağa kaldırılıyor Vakıflar'dan Samsun’a 6 milyon TL’lik yatırım
YEREL HABERLER Tarihi eserler ayağa kaldırılıyor Vakıflar'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.