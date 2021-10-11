Samsun'da yaslandığı bahçe çiti yerinden çıkan kadın sırt üste düşerek ölümden döndü

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Samsun'da yaslandığı tel örgü bahçe çiti yerinden çıkarak 2 metre yükseklikten sırt üstü apartman bahçesine düşen kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın bahçesinde oturan 1 çocuk annesi 20 yaşındaki B.A.'nın otururken yaslandığı tel örgü bahçe çiti yerinden çıktı. Bahçe çiti ile birlikte yaklaşık 2 metre yükseklikten sırt üstü yere düşen B.A. yaralandı. Ölümden dönen ve 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan B.A. tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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