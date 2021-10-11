Barda bıçakla yaralamaya tutuklama

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Samsun'da barda bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesindeki bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada O.G. yaralanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili A.K. ve E.F. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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