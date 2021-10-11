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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barda bıçakla yaralamaya tutuklama

İHA

Barda bıçakla yaralamaya tutuklama

Samsun'da barda bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesindeki bir barda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, barda çıkan kavgada O.G. yaralanarak hastanelik oldu. Olayla ilgili A.K. ve E.F. polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, E.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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