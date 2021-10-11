Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde intihar etti

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Samsun'da cinsel istismar hükümlüsü, cezaevinde kendisini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 'cinsel istismar' suçundan hükümlü olan Erkan S. (61), kaldığı koğuştaki merdiven boşluğuna kendini iple astı. Diğer hükümlüler tarafından asılı halde bulunan Erkan S.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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