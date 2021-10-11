Berber koltuğunda silahlı saldırı: 1 yaralı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

"Kısa mesafe ama 100 TL vereyim" diyen yolcuya taksicinin yanıtı ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde berber dükkanında tıraş olan B.Y. (27), cezaevi arkadaşı T.G.'nin (27) silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan B.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, T.G. olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.