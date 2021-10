Şen: “Piyasa dalgalanması sorunlarının çözümüne kadınlar katkı sağlamalı”

Çarşamba Ev Hanımları Derneği (EVHANDER) Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Saniye Şen, Türkiye’de Covid19 pandemisi ve dış kaynaklı nedenlerden dolayı yaşanan özellikle temel yaşam malzemelerindeki piyasa dalgalanması sorunlarının çözümlerinde kadınların üretim sürecinde aktif hale gelmesinin katkı sağlayacağını vurguladı.

Başkan Şen, kadınların üretim sürecine entegre olmasının hem kadınların kendilerine duyduğu güven düzeyi noktasında hem de sosyoekonomik olarak güçleneceğini belirterek, “Ülkemiz ve dünyayı etkisi altına alan pandemi durumu ve dış kaynaklı nedenlerden piyasalardaki farklı ürünlerde dalgalanmalar meydana getirdi. Söz konusu sorunun çözümleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimiz kararlılıkla uğraşlar vermektedir. Ancak bizlerin sadece üstlerimizden çözüm beklemek yerine elimizi taşın altına koyması hem üstlerimize bir yardım hem de içinde bulunan sorunların çözümler için bir büyük adım olacaktır” dedi.



“Günde en az 20 kadından telefon alıyorum”

Dernek olarak resmi ve fahri olarak 850 kadın üyeye sahip olduklarını ifade eden Saniye Şen, “İlçe yöremizde geçmişte yürüttüğüm görevler dolayısıyla fazlasıyla tanınmam kadınlarımıza bir umut olabilmek için 2013 yılında beni dernek kurmaya yöneltti. Derneğimiz artık 8 senesini dolduruyor. Birçok proje ve eğitim faaliyeti derneğimizde gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam ediyor. Bu süreçte birçok kadınımıza, çocuğuna ve ailesine dokunduk. Nitekim aile bizim toplumumuzda temel taştır o çözülmeye başlarsa hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Üye olan ya da olmayan özellikle ekonomik nedenlere dayalı günde en az 20 kadından telefon alıyorum. Söz konusu sorunların en temel çözümleri için üretim süreçlerinde yer almalarının gerektiğini ifade ederek yerel yöneticilerimize de hızlı çözümler için durumu aktarıyorum” diye konuştu.



“Kadın ve çocuklarımız bizlerin geleceği”

Yaşanan ekonomik sorunların dışında pandemi sürecinde önemini bir kez daha görülen aile içi şiddetin önlenmesinin gerekliliğine dikkat çeken Saniye Şen, aile içi şiddetle mücadelenin toplumun her alanında gerektiğinin altını çizerek, “Ülkemizde önem arz eden ve günümüz teknolojisinde de yardım alınarak gerçekleştirilen KADES uygulaması aile içi şiddetle mücadeleye yönelik bir uygulamadır. Söz konusu uygulama 16 Mayıs 2018 tarihinde bir proje olarak yayımlanmıştır. KADES projesinin sahibi İçişleri Bakanlığımız olup proje yürütücü Emniyet Genel Müdürlüğüdür. KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri azalmayı amaçlayan resmi bir uygulamadır. Söz konusu proje ile ortaya çıkan ve akıllı telefonlara yönelik bir uygulama olarak gerçekleştirilen KADES ile kadınlar ve çocuklar şiddete maruz kalınması anında uygulama ile bildirimde bulunarak emniyetten yardım isteyebilmektedir. Pandemi döneminde medyadan kadın ve çocuk şiddetine dair haberlerin fazlalaştığını görüyoruz. Bu sorunla da mücadele edebilmek için Samsun Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın önerileriyle ilçemizde KADES uygulamasını yaygınlaştırmak için proje taslağı hazırladık kısa zamanda Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi başta olmak üzere tüm kamu ve kuruluşlarımızdan destek alarak hayata geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Şen Covid19 pandemi koşullarının yerel kadınları etkilemesi nedeniyle ve aile içi şiddetle mücadeleye dönük ülkenin farklı noktalarında gerçekleştirilebilecek eylem planlarını Emine Erdoğan’a dosya olarak ileteceklerini belirterek şunları söyledi: “Yerelde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projelerin ülkemizin farklı noktalarında farklı STK’ların ya da kurumların gerçekleştirebileceği düşüncesine sahibiz. Önemli olan niyetlere ulaşabilmek, burada kendi derneğimiz ismi olsun olarak düşünmüyoruz, aynı gayede düşüncelerimizi gerçekleştirilebilecek STK ya da kurumlara geçmişte yaptığımız projelerimizi ya da şu an taslak olan projelerimizi ve fikirlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu yüzden de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendilerin eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendilere özellikle kırsaldaki kadınlarımız için yapılabilecekler ekseninde bir dosya hazırlamaya başladık. En kısa sürede kendilerine ileteceğiz inşallah. Bizi bu amaca yönelten ise 2018 tarihinde yöremizde faaliyetlerine başladığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından desteklenen Uzatılan Her El Kadın İçin Bir Nefes Projesi’nin neden farklı yörelerde gerçekleşemesin düşüncesidir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendilerin özellikle kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ise kendilerine dosya hazırlamaya teşvik etti.”

