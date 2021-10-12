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Samsunlu hastalar Ankara ve İstanbul’a gitmek zorunda kalmayacak Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Samsun’da açıldı

İHA

Samsunlu hastalar Ankara ve İstanbul’a gitmek zorunda kalmayacak Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Samsun’da açıldı

– Samsun ve çevre illerde olmayan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’nin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılmasıyla birlikte hastaların Ankara ve İstanbul gibi illere gitmesine gerek kalmadı.
Genetik hastalığı bulunan vatandalar tanı ve tedavi için Ankara ve İstanbul gibi şehirlere gitmek zorunda kalıyordu. Bugün açılışı yapılan Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi ile birlikte, genetik hastalığa sahip olan hastaların klinik tanısını koyabilmek, varsa tedavi imkanlarını değerlendirebilmek, ilgili genetik analizlerle tanılarını netleştirebilmek ve daha sonra ailelere doğum öncesi tanı ve seçici tüp bebek ile koruyucu hekimlik hizmetleri sunulabilecek.
Bölgeye hizmet edecek merkezin açılışını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ersin Köksal ile Genetik Uzmanı Dr. Özlem Sezer’in katılımı ile yapıldı.

Vali Dağlı: “Bu merkezden önce hastalarımız Ankara’ya gitmek zorunda kalıyordu”
Samsun’a kazandırılan merkezin önemine değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Önemli bir hizmetin açılışını gerçekleştirdik. Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi bugün itibari ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete başladı. Son sistem cihazlarımız ve yetişmiş insan gücümüz ile tıbbı ekibimizle inşallah burada güzel hizmetlere imza atacağız. Karadeniz’de böyle bir merkezin olması ve en ileri teknolojinin kullanılması önemli. Bu merkezden önce hastalarımız Ankara’ya gitmek zorunda kalıyordu. Bundan sonra gitmeyecekler hatta çevre iller ve diğer bölgelerden de son sistem cihazlar bizde olduğu için Samsun’a genetik tanı anlamında müracaatların geleceğini biliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güzel başarılara imza atılacaktır” dedi.

Oruç: “Bölgemizde kamu hastaneleri bünyesindeki ilk genetik merkezi”
Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi’nin kamu hastaneleri bünyesinde bölgede ilk olduğuna dikkat çeken Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi, başta kanser olmak üzere birçok genetik hastalıklarda araştırmalar yapacak. Bölgemizde kamu hastaneleri bünyesinde kurulan ilk ve tek olması, hastaların Ankara ya da İstanbul’a gitmek zorunda olmaması bizim için çok sevindirici bir durum olacak. Burada çeşitli genetik araştırmalar, asistanlarımız, öğrencilerimiz burada yetişecekler. Bu laboratuvar daha sonra yapacağımız laboratuvar için de bir çalışma olmuş olacak. Bu merkezin ilimize ve ülkemize faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Rektör Aydın: “Merkez bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek”
Sadece Samsunlu hastaların değil Karadeniz Bölgesi’nde birçok hastanın genetik tanı merkezinden yararlanacağına dikkat çeken Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Samsun bir sağlık kenti. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi de bölgenin en önemli hastanelerinden bir tanesi. Samsun’un sağlık potansiyelinin aşağı yukarı yüzde 50’sini karşılayan bir yapıya sahip. Böyle bir hastaneden bir genetik merkezinin olması, bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek olması çok önemli. Samsun’da SAMÜ’ye bağlık olarak Samsun Tıp Fakültesi kuruldu. Bu hastane ile afiliye olduk. Şu anda 30’un üzerinde hocamız burada görev yapıyor. Kadromuzu daha da zenginleştirerek, Samsun’a ve bölgeye daha nitelikli sağlık hizmeti verme ve aynı zamanda öğrencilerimizi nitelikli bir şekilde eğiterek yeni sağlık ordularının olmasını amaçlıyoruz. Bu merkez, bölgedeki çok önemli bir boşluğu doldurdu” şeklinde konuştu.
Açılışta bilgi veren Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi Genetik Uzmanı Dr. Özlem Sezer ise şunları söyledi:
“Şehrimizde genetik hastalıkların araştırılması için çok güzel bir fırsat doğmuş oldu. Testlerimizi Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerimize göndermek yerine bizzat kendi şehrimizde daha hızlı, güvenli ve verimli sonuçlar alarak değerlendirme fırsatı elde ettik. Bilimsel güncel verileri takip ederek, son teknolojik cihazlarla başladığımız çalışmalarımızla merkezimizi sadece Karadeniz’in değil Türkiye’nin en değerli genetik hastalık değerlendirme merkezlerinden biri haline getirmek için çaba sarf edeceğiz.”

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