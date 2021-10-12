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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Belediyesi'nden sağlık protokolü

İHA

Havza Belediyesi'nden sağlık protokolü

Havza Belediyesi ve bir sağlık kuruluşu arasında belediye çalışanlarını ve ailelerini kapsayan kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.
Havza Belediyesi ile bir sağlık kuruluşu arasında, belediye çalışanlarını ve ailelerini kapsayan kurumsal sağlık protokolü düzenlenen programla imzalandı. Programda bilgilendirme yapan kuruluş yetkilileri, Havza Belediyesi personelleri ve birinci derece yakınları olan anne, baba, eş, çocuklarının dahil tahlil ve ayakta tedavi gibi hastane hizmetlerinden ile ameliyat ve günübirlik hizmetlerde indirimli sağlık hizmeti alabileceklerini söyledi.
Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Belediyesi'nin tüm çalışanları ile bir aile olduğunu ifade ederek, “Belediye personellerimiz adına hastane ile iş birliği yapmak bizleri mutlu etti. İmzaladığımız bu protokol ile belediyemiz personelleri ve birinci derece yakınları alacağı sağlık hizmetlerinde indirim uygulanacak. Her iki kurumuza ve çalışanlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Konuşmaların ardından kurumsal sağlık protokolü Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve hastane yetkilisi tarafından imzalandı.

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