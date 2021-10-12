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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Hedefimiz yem bitkileri açığını kapatmak”

İHA

Başkan Demir: “Hedefimiz yem bitkileri açığını kapatmak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2 bin 836 üreticiye tohum dağıttıklarını belirerek,
“Milli tohum listesinde yer alan sertifikalı tohumlardan ekolojik şartlarımıza uygun olan yüksek verimli ve dayanıklı çeşitlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz yem bitkileri açığını kapatmak” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Samsun İli Kaba Yem Açığının Giderilmesi ve Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında Yem Bitkileri Tohum Dağıtım töreni düzenlendi. 19 Mayıs İlçesi Dereköy Kolostrum Merkezi’nde düzenlenen törene Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Baykut ve üreticiler katıldı.
Törende 2 bin 836 üreticiye, toplam 30 ton yem bezelyesi, 25 ton korunga ve 19 ton ryegras (İtalyan çimi) dağıtıldı. Burada bir konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye’de üretim kabiliyeti, yeteneği ve üretim bilinci en gelişmiş il olduklarını belirtti. Bafra’nın da bu konuda çok iyi olduğunu belirten Başkan Demir, “Belediyecilik sadece yol ve su hizmeti vermek değil. Bunları Samsun’un gündeminden çıkarıyoruz. Asıl belediyecilik, üretim, doğa, çevre, kadın, gençler, yaşlılar… Belediye olarak her alanda insanımıza hizmet etmek durumundayız. Bunları da yapıyoruz” ifadelerini kullandı. “Bilgiyi ve teknolojiyi en iyisini biz bileceğiz. En iyi biz yapacağız. Altyapıda en iyi hizmeti biz yapacağız. Eğitimde, çocuklarımıza en fazla desteği biz vereceğiz. Üretimde, tarımsal üretimde, hayvancılıkta, arıcılıkta, en iyisini biz yapacağız. Üretim destek vereceğiz” diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir konuşmasına şöyle tamamladı:
“Belediyecilik destek vermektir. Sektörle büyümektir. İnsanıyla beraber yücelmektir. Bu konuda çalışıyoruz. Samsun’dan daha iyi üretim ve iklim şartlarına sahip il yok. Her alanda Türkiye’ye örnek olma noktasında emin adımlarla ilerliyoruz. Bu çerçevede bugün 30 ton yem bezelyesi, 25 ton korunga ve 19 ton ryegras dağıtıyoruz. Samsun’un yem bitkileri ekim alanı 582 bin dekar alanda 450 bin ton. Samsun’da 376 bin büyükbaş, 229 bin küçükbaş ve 27 bin manda varlığı mevcut. Bu proje ile yem bitkileri yetiştiriciliğinde bütüncül yönetim sistemine dayalı planlamalar yapmayı hedefliyoruz. Milli tohum listesinde yer alan sertifikalı tohumlardan ekolojik şartlarımıza uygun olan yüksek verimli ve dayanıklı çeşitlerin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Hedefimiz yem bitkileri açığını kapatmak.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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