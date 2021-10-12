Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı

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Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde bir depoda yapılan aramada 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ve 610 paket 1 kg'lık bandrolsüz tütün ele geçirildi. Operasyon neticesinde 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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