Rektör Aydın: “Tıp eğitiminde niteliğin artması için birlikte çalışacağız”

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Eğitim ve sağlık noktasında Samsun nitelikli bir şehir olduğundan belli bir birikimle ilerliyoruz. Samsun’un iki tane güçlü tıp fakültesine sahip olması ve niteliğin her geçen gün artması için birlikte çalışacağız” dedi.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 20212022 eğitimöğretim yılı tanışma toplantısında Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın'la bir araya geldi. Samsun Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleşen programa Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Doğukan Özdemir, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ersin Köksal, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Doğukan Özdemir’in konuşmasıyla başlayan program, Samsun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ersin Köksal’ın konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında hastanenin tarihçesinden bahseden Köksal, öğrencilere “Yeni başlayan bu süreç için heyecanlıyım. Akademik gelişiminizle ilgili bütün süreçlerde bölüm sorumlusu arkadaşlar ve ben sizlerin yanında olacağız” diye konuştu.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tanıtım videosu katılımcılara izletilmesinin ardından Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, “Öğrencilerimizi özledik. Sizlere hoş geldiniz diyorum. İnşallah bundan sonra iletişimimiz ve bağlantımız kopmayacak. Sizlerin her zaman yanındayız. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilerleyen zamanlarda sağlık adına çok büyük katkılar sunacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere rehberlik etmek ve fikir vermek adına izletilen Samsun şehri tanıtım videosunun ardından kürsüye gelen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Mesleğinize ilk adımı attığınız bugünü her zaman hatırlamanızı isteyeceğim. İnşallah hayırlara vesile olur. Bizler her zaman yanınızdayız. Hastanemiz ve Samsun, bölgedeki sağlık hizmetlerinin odak noktası sayılabilecek bir öneme sahip. Samsun bir sağlık kenti. Sizler için burada eğitimöğretim görecek olmak önemli bir imkân. Bu süreçte bizlerin kapısı da sizlere her zaman açık” ifadelerini kullandı.



Rektör aydın: “Samsun Şehir Hastanesinin ilk intörnleri sizler olacaksınız”

Son olarak kürsüye gelen Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Sizleri burada görmekten mutluyuz. Üniversitemiz, 2018 yılında kuruldu. 31 Temmuz 2021’de ise Tıp Fakültemiz kuruldu. Arkadaşlarla birlikte hızlı bir çalışma sürecine girdik. İlk öğrenci olmak son derece önemlidir. Tıp Fakültesinin ilk öğrencisi olmak onurlu bir öğrenciliktir. Çünkü sizden sonra gelecek öğrenciler sizleri referans alacak. Üniversitemiz genç, şehrimiz ise dinamik bir şehir. Eğitim ve sağlık noktasında Samsun nitelikli bir şehir olduğundan belli bir birikimle ilerliyoruz. Samsun’un iki tane güçlü tıp fakültesine sahip olması ve niteliğin her geçen gün artması için birlikte çalışacağız. Samsun Şehir Hastanesinin ilk intörnleri sizler olacaksınız. Sizleri alanlarında çok iyi birer hekim olarak yetiştirme amacı taşıyoruz. İnsanların duasını almak hekimlik mesleği için önemli bir unsur. Adım attığınız meslek onurlu ve son derece fedakârlık isteyen bir meslek. Bu mesleği seçtiğiniz ve Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesinin ilk öğrencileri olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Bizlere istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz” dedi.



“Morfoloji binamızı şehir hastanesinin yanında yapılandırmayı planlıyoruz”

Rektör Aydın, “Samsun bir sağlık kenti, sağlık hizmetleri açısından bakıldığında da bölgenin merkezi konumunda. Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ise son derece kaliteli hizmet sunan bir yer. Bütün bunlarla birlikte uygulamalı eğitiminizin ve intörn eğitiminizin son derece nitelikli olacağını düşünüyorum. Morfoloji binamızı da şehir hastanesinin yanında yapılandırmayı planlıyoruz. En kısa zamanda alt yapının gelişmesiyle birlikte bütün öğrencilerimize kendi bünyemizde eğitim vermeye başlayacağız. Mezun olduktan ve ihtisasınızı tamamladıktan sonra sizleri burada hoca olarak da görmeyi arzu ediyoruz. Bütün katılımcılara ve siz kıymetli öğrencilerimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Yeni eğitimöğretim yılımızın da hayırlı olmasını diliyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Öğrencilere hediye takdim edilmesi ve anı fotoğrafı çekilmesinin ardından program sona erdi.

