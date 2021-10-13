Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi

İHA

Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi

– Birçok hayvan ve bitki türüne ek sahipliği yapan Kızılırmak Deltası’nda aralarında ‘saz kedisi’nin de yer aldığı 84 yeni tür kayıt altına alındı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile AKS Planlama ve Mühendislik şirketi kapsamında imzalanan sözleşme kapsamında başlatılan Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi’nde elde edilen verilen bugün yapılan toplantı ile duyuruldu. Proje ile Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Doğal Sit Alanının içerisinde yer alan 236 kilometre karede yapıldı. Proje ile alanda biyolojik çeşitliliğin tespiti, endemik, nadir, nesli tehlike altında olan tür ve habitatların sınıflandırılması, bölgelemesi, tehditlerin ve korunmasına esas verilerin ortaya konması, koruma ve kullanma ilkelerinin belirlenmesi ve etkin yönetimini sağlamak üzere karar vericilere yol gösterilmesi amaçlanıyor.
Proje kapsamında alana ilişkin biyolojik çeşitlilik envanterinin belirlenmesi, Kuş Direktifi, Habitat Direktifi, Bern Sözleşmesi ve Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) doğrultusunda bölgedeki tür ve habitatların belirlenmesi, EUNIS sınıflanmasına göre habitatların sınıflandırılması, bu kriterler göz önüne alınarak mevcut tedbirlerin ve koruma önlemlerinin alınması ve ortaya çıkan sonuçların benzer alanlarla karşılaştırma analizinin yapılması amaçlanıyor.
Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi’nin sonuç toplantısı bugün Samsun’daki özel bir otelde yapıldı. Programın başına söz alan Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, Kızılırmak Deltası’nın sadece Samsun için değil Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Daha sonra söz alan Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler alan ve türler hakkında sunum gerçekleştirdi.

“Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür kayıt altına alındı”
Tamamlanma aşamasına gelen Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Prof. Dr. Ali Uzun, “Yapılan son çalışma neticesinde alanda 577 bitki türü var. Bunlardan 10 tanesi alanla ilgili yeni kayıt olarak dikkat çekti. Bu proje kapsamında tespit edildi. Alanda 66 balık türü var. Tatlı su ve denizel balık olmak üzere bu balık türlerinden 5’i de alanda yeni kaydedildi. Bu balık türlerinin alandaki varlıkları da bu proje ile tespit edildi. 260 adet de kuş türü tespit edildi. Bu türlere birkaç yeni tür daha kayıt edilecek. 549 omurgasız türü var. Omurgasızlar bir derya. Oldukça geniş bir sahada yer alıyorlar. Teşhisi ve sistematik zorluklar nedeniyle çok meşakkatli bir mecra. Yapılan çalışan neticesinde 67 yeni omurgasız türünü de burada kayıt altına aldık. Alanda ayrıca 32 memeli türümüz mevcut. ‘Saz kedisi’ni de alanda gördük ama kayıtlandıramadık. Şüpheli olarak da saz kedisini listemize ekledik. 23 herptin (sürüngenamfibi) türü kayıt altına alındı. Bunlardan da 1 tanesi proje kapsamında yeni tür olarak kayıtlara geçti. Öte yandan 510 fitoplankton türü kayıt altına alında. Toplamda 2 bin 117 türümüz (takson) kayıt altına alındı. Bunlardan 84’ü yeni kayıt kapsamında alanda örtü listesine eklendi. 8’i ana olmak üzere 28 alt habitat tipi tespit edilmiş oldu” dedi.

“Kızılırmak Deltası doğal bir maden ve zenginliğimiz”
Projenin önemine değinen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, “2 yıl önce başlattığımız biyoçeşitlilik çalışması sonucunda hocalarımız alanda 2 yıllık bir çalışma gerçekleştirdiler. Alandaki doğal sit çalışmaları da tamamlanmış oldu. Deltanın korunmasıyla ilgili bazı kısıtlamalar da getirilmiş oldu. Alanda ayrıca sosyoekonomik çalışmalar da başlayacak. Nasıl yeraltı madenlerimiz varsa burası da doğal bir maden ve zenginliğimiz. Çünkü bu alana geldiğinizde birçok endemik türü çok kısa bir sürede görüp, fotoğraflayabilirsiniz. Elimizdeki bu zenginliğin önemini bilmemiz gerekiyor. UNESCO süreci tamamlandıktan sonra da tüm dünyaya tanımının sağlanması gerekiyor. Bunu da hep birlikte yağacağız. Burada yaşayan bazı vatandaşlarımızı da sosyoekonomik çalışma çerçevesinde onlara katkı sağlayarak sizlerin fikirleri alınarak projeler ortaya konarak bunları da sağlamış olacağız. Projede emeği geçen tüm hocalarımıza ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan sonuç toplantısının ilk gününe programa Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve davetliler de katıldı.
3 gün sürecek projede birçok araştırma görevlisi ve uzman alan hakkındaki izlenim ve raporlarını kamuoyu ile paylaşacaklar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 ilçede alt yapı çalışması
YEREL HABERLER 17 ilçede alt yapı çalışması
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada
Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" "15 yaşını tamamlayan öğrenciler AFAD gönüllüsü olabilir" Samsun'da AFAD gönüllük kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" "15 yaşını ...
Çocuklar eşyalarını sürekli unutuyorsa ‘dikkat eksikliği’ olabilir
YEREL HABERLER Çocuklar eşyalarını sürekli unutuyorsa ‘dikkat ...
Doç. Dr. Soylu: "Kalp hastalarının korona aşısı vurulmasında bir sakınca yok" "Kovid aşısının yaptığı pıhtı bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durum" “Biontech aşısı üzerinde yaklaşık 13 milyon kadın da yapılan analizde sadece 60 kadında pıhtı oluştuğu gözlemlenmiş durumdadır. Bu bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durumdur. Aşının pıhtı oluşturma riski evet var belki ama oldukça düşük gibi görünüyor"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Soylu: "Kalp hastalarının korona aşısı ...
Samsun'da turizme ağırlık verilecek
YEREL HABERLER Samsun'da turizme ağırlık verilecek
Samsun ikinci doz aşıda 'mavi' oldu
YEREL HABERLER Samsun ikinci doz aşıda 'mavi' oldu
Rektör Aydın: “Tıp eğitiminde niteliğin artması için birlikte çalışacağız”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Tıp eğitiminde niteliğin artması için ...
Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ...
Başkan Demir: “Hedefimiz yem bitkileri açığını kapatmak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hedefimiz yem bitkileri açığını ...
Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele ...
Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'
YEREL HABERLER Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'
Kaymakam Ertürkmen: "Bağımlılıkla mücadelede STK'lar da destek vermeli" Bafra’da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
YEREL HABERLER Kaymakam Ertürkmen: "Bağımlılıkla mücadelede STK'lar ...
Samsun'da 6 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 6 kaçak göçmen yakalandı
Samsun’da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs ...
Samsun'da 14 bin 765 uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 14 bin 765 uyuşturucu hapla yakalanan 2 ...
Babaannesini darp edip telefonunu aldı
YEREL HABERLER Babaannesini darp edip telefonunu aldı
Saathane’de 3’ncü etap başladı
YEREL HABERLER Saathane’de 3’ncü etap başladı
Havza Belediyesi'nden sağlık protokolü
YEREL HABERLER Havza Belediyesi'nden sağlık protokolü
Geleneksel ve yöresel ürünler markalaşacak
YEREL HABERLER Geleneksel ve yöresel ürünler markalaşacak
AtaÇocuk’ta sokak oyunları şenliği
YEREL HABERLER AtaÇocuk’ta sokak oyunları şenliği
Sürat Pateni Milli Takımı ilk kez olimpiyatlarda yer almak istiyor Başantrenör Sultangaliyev: “Sporcuyken olimpiyatlara gidemedim, sporcularımın gitmesini çok istiyorum”
YEREL HABERLER Sürat Pateni Milli Takımı ilk kez olimpiyatlarda yer ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.