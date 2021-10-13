Vali Dağlı'dan kan bağışı çağrısı

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Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, vatandaşlara kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, valilik himayesinde Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi tarafından 23 Ağustos15 Ekim tarihleri arasında yürütülen 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası kapsamında bugün İlkadım Kaymakamlığında kurulan kan bağışı standını ziyaret etti. Dağlı, kanın sürekli ihtiyaç olduğundan hareketle tüm vatandaşları hem kampanya süresince hem de sonrasında kan bağışında bulunmaya davet etti.

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