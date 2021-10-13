Büyükşehir Belediyesi Kamu İSG ailesinin yeni üyesi oldu

Güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kamu İş Sağlığı Güvenliği (İSG) ailesinin yeni üyesi oldu.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesi'nde uygulanmasını sağlamak ve mevcut uygulamaları geliştirmek üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında istişare toplantısı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Şenol Yıldız ve Metin Köksal ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Öztürk, Kurumsal Gelişim ve İş sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Zikri Tuzcu, İnsan Kaynakları Müdürü Olgun Güneş ve Eğitim Müdürü Neslihan Gökmen katıldı.

Ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt, Sektörel Risk Yönetimi ve İstatistik Daire Başkanı Ergün Can da toplantıda hazır bulundu. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'ndeki iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı.

İş sağlığı ve güvenliğinin, iş kazalarını en aza indirmek için üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız, iş kazaları ve meslek hastalıklarında, önleyici tedbirlerin alınması ve bu konuda bilinçli bir toplumun oluşturulmasının çok önemli olduğunu söyledi.



“İş birliği yapmaya devam edeceğiz”

Kamu İSG ailesine dahil olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şenol Yıldız, "Kurumlar arasında iletişimin ve iş birliğinin geliştirilmesi adına böyle bir çatı altında birleşmenin, iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm sektörlere örnek olacağına inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de Genel Müdürlüğümüz ile yakın iş birliği içerisinde olacağız. Bu kapsamda yapılan kamu istişare toplantılarını son derece önemsiyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden bu alanda öğrenilebilecek ve birlikte, ortak akılla yapılabilecek çok şey olduğunu düşünüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirilen bu ve benzeri iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını doğrudan uygulayıcılarından dinleyip iş birliğini geliştirerek şehrimizin ve ülkemizin sağlık ve güvenlik kültürüne katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

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