Canik’te “Yunus Emre” Yarışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canik’te “Yunus Emre” Yarışması

İHA

"2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı" dolayısıyla Canik'teki okullarda "Bizim Yunus" ve "Dünya Dili Türkçe" konulu yarışma düzenleniyor.

Canik’te “Yunus Emre” Yarışması

“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” dolayısıyla Canik’teki okullarda “Bizim Yunus” ve “Dünya Dili Türkçe” konulu yarışma düzenleniyor.
Canik Belediyesi, 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla ilçedeki ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle resim, şiir ve öykü yarışması düzenliyor.
Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması münasebetiyle UNESCO’nun 2021 yılını anma ve kutlama yıl dönümleri arasına almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, düzenlenecek yarışmaya Canik ilçesindeki resmi ve özel okullarda okuyan tüm öğrencilerin katılabileceğini ifade etti.
Yarışmanın “Bizim Yunus” ve “Dünya Dili Türkçe” konu başlıkları altında İlkokul öğrencileri arası resim yapma, Ortaokul öğrencileri arası şiir yazma, Lise öğrencileri arası öykü yazma kategorisinde gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızın çalışmaları okulları aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilip burada oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir” dedi.

“Bizim Yunus’u yeniden keşfedecekler”
Üç farklı kategoride düzenlenen yarışma ile öğrencilerin Bizim Yunus’u yeniden keşfetme fırsatı bulacaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Tasavvuf ve halk şiirinin öncülerinden olan Yunus Emre; sevgi, barış, hoşgörü, kardeşlik gibi müşterek insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesini Türkçe’nin en duru haliyle anlatmış, sesini asırlar ötesine duyurmayı başarmış bir şairimizdir” dedi. Başkan Sandıkçı, “Bu yarışma ile öğrencilerimizin Yunus Emre’nin arı ve duru bir Türkçe ile anlatmış olduğu ‘72 Millete bir gözle bakmak’ ilkesine, insanları ortak değerler etrafında birleştirme ruhuna vurgu yapan özgün eserler ortaya koyabilmelerini amaçlıyoruz. Onlar bu yarışmayla ‘Bizim Yunus’u yeniden keşfedecekler” diye konuştu.

Son başvuru 20 Ekim
Başvuruların 20 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği yarışmada 2127 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek değerlendirme sonuçlarıyla dereceye giren eserler belirlenecek. Ödüllerin her kategoride ayrı ayrı verileceği yarışmada birinciye 1 adet tablet bilgisayar, ikinciye 1 adet çeyrek altın, üçüncüye 1 adet gram altın hediye edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlkadım'ın sporcu ordusu Başkan Demirtaş: “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan sporla uzaklaştıracağız”
YEREL HABERLER İlkadım'ın sporcu ordusu Başkan Demirtaş: ...
Büyükşehir Belediyesi Kamu İSG ailesinin yeni üyesi oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kamu İSG ailesinin yeni üyesi ...
Havza damaklara hitap edecek
YEREL HABERLER Havza damaklara hitap edecek
Başkan Demirtaş: “Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt ...
Vali Dağlı'dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan kan bağışı çağrısı
Bora: “Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz”
YEREL HABERLER Bora: “Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla ...
17 ilçede alt yapı çalışması
YEREL HABERLER 17 ilçede alt yapı çalışması
Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür kayıt altına alındı. ...
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada
Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" "15 yaşını tamamlayan öğrenciler AFAD gönüllüsü olabilir" Samsun'da AFAD gönüllük kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" "15 yaşını ...
Çocuklar eşyalarını sürekli unutuyorsa ‘dikkat eksikliği’ olabilir
YEREL HABERLER Çocuklar eşyalarını sürekli unutuyorsa ‘dikkat ...
Doç. Dr. Soylu: "Kalp hastalarının korona aşısı vurulmasında bir sakınca yok" "Kovid aşısının yaptığı pıhtı bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durum" “Biontech aşısı üzerinde yaklaşık 13 milyon kadın da yapılan analizde sadece 60 kadında pıhtı oluştuğu gözlemlenmiş durumdadır. Bu bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durumdur. Aşının pıhtı oluşturma riski evet var belki ama oldukça düşük gibi görünüyor"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Soylu: "Kalp hastalarının korona aşısı ...
Samsun'da turizme ağırlık verilecek
YEREL HABERLER Samsun'da turizme ağırlık verilecek
Samsun ikinci doz aşıda 'mavi' oldu
YEREL HABERLER Samsun ikinci doz aşıda 'mavi' oldu
Rektör Aydın: “Tıp eğitiminde niteliğin artması için birlikte çalışacağız”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Tıp eğitiminde niteliğin artması için ...
Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ...
Başkan Demir: “Hedefimiz yem bitkileri açığını kapatmak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hedefimiz yem bitkileri açığını ...
Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele ...
Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'
YEREL HABERLER Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'
Kaymakam Ertürkmen: "Bağımlılıkla mücadelede STK'lar da destek vermeli" Bafra’da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
YEREL HABERLER Kaymakam Ertürkmen: "Bağımlılıkla mücadelede STK'lar ...
Samsun'da 6 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 6 kaçak göçmen yakalandı
Samsun’da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.