Canik’te “Yunus Emre” Yarışması

“2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı” dolayısıyla Canik’teki okullarda “Bizim Yunus” ve “Dünya Dili Türkçe” konulu yarışma düzenleniyor.

Canik Belediyesi, 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla ilçedeki ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle resim, şiir ve öykü yarışması düzenliyor.

Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı olması münasebetiyle UNESCO’nun 2021 yılını anma ve kutlama yıl dönümleri arasına almasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edildiğini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, düzenlenecek yarışmaya Canik ilçesindeki resmi ve özel okullarda okuyan tüm öğrencilerin katılabileceğini ifade etti.

Yarışmanın “Bizim Yunus” ve “Dünya Dili Türkçe” konu başlıkları altında İlkokul öğrencileri arası resim yapma, Ortaokul öğrencileri arası şiir yazma, Lise öğrencileri arası öykü yazma kategorisinde gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, “Çocuklarımızın çalışmaları okulları aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edilip burada oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir” dedi.



“Bizim Yunus’u yeniden keşfedecekler”

Üç farklı kategoride düzenlenen yarışma ile öğrencilerin Bizim Yunus’u yeniden keşfetme fırsatı bulacaklarını ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Tasavvuf ve halk şiirinin öncülerinden olan Yunus Emre; sevgi, barış, hoşgörü, kardeşlik gibi müşterek insani değerler üzerine inşa edilmiş felsefesini Türkçe’nin en duru haliyle anlatmış, sesini asırlar ötesine duyurmayı başarmış bir şairimizdir” dedi. Başkan Sandıkçı, “Bu yarışma ile öğrencilerimizin Yunus Emre’nin arı ve duru bir Türkçe ile anlatmış olduğu ‘72 Millete bir gözle bakmak’ ilkesine, insanları ortak değerler etrafında birleştirme ruhuna vurgu yapan özgün eserler ortaya koyabilmelerini amaçlıyoruz. Onlar bu yarışmayla ‘Bizim Yunus’u yeniden keşfedecekler” diye konuştu.



Son başvuru 20 Ekim

Başvuruların 20 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği yarışmada 2127 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek değerlendirme sonuçlarıyla dereceye giren eserler belirlenecek. Ödüllerin her kategoride ayrı ayrı verileceği yarışmada birinciye 1 adet tablet bilgisayar, ikinciye 1 adet çeyrek altın, üçüncüye 1 adet gram altın hediye edilecek.

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