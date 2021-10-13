İlkadım'ın sporcu ordusu Başkan Demirtaş: “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan sporla uzaklaştıracağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlkadım'ın sporcu ordusu Başkan Demirtaş: “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan sporla uzaklaştıracağız”

İHA

İlkadım'ın sporcu ordusu Başkan Demirtaş: “Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan sporla uzaklaştıracağız”

12 branşta 2 bin193 sporcu ile İlkadım’ın sportif alanda söz sahibi olmasına büyük katkı sunan Mete Adanır Spor Kompleksi başarılarla hem göz dolduruyor hem de spora ilgi duyan çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar sürüyor. Bu kapsamda Mete Adanır Spor Kompleksi geleceğe sporcu yetiştiriyor. İlkadım Belediyesi; cimnastik, tekvando, kickboks, muaythai, güreş, masa tenisi, plates, stepaerobik, basketbol, bayan ve erkek fıtness 12 branşta 17 antrenörle 2 bin 193 lisanslı sporcusu ile şehrin gençlerini spora yönlendiriyor. 400 lisanlı 200 lisansız kız ve erkek sporcusuyla yeşil sahalardan adında söz ettiren İlkadım Yabpa Spor Kulübü ise 6 yaş ile 17 yaş kategorilerinde yüzlerce gence spor eğitimi vererek gençlerin kültür ve eğitim alanında gelişimlerine de katkı sunuyor. Samsun’un ilk ve tek TFF 1.Lig’de mücadele bayan futbol takımını da içinde barındıran kulüp sıkça adında söz ettiriyor.

“13 bin vatandaşımızı sporla buluşturacağız”
Spor İşleri Müdürlüğü olarak her yaştan vatandaşı spor ile buluşturmak için yoğun bir tempoda çalıştıkları belirten İlkadım Belediyesi Spor Müdürü Hakan Karaman, "12 branşta uzman antrenörümüz ile sporcularımızı ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlıyoruz. Gençlerimizin disiplin içerisinde sosyal ve duygusal gelişimlerinin sağlıklı olması amacı ile takım ruhunu yaşatarak büyük başarılar yakalıyoruz. Bunun yanı sıra 2019 yılı için sporcularımızdan hariç 13 bin vatandaşımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.

“Spora ve gençliğe uzak olmadık”
Spora olan yatırımın geleceğe yapıldığına dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Çocuklarımızın boş vakitlerini televizyon ve bilgisayar başında değil, salon sporları ve sahalarında geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de spor yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki biz hiçbir zaman spora ve gençliğe uzak olmadık ve olmayacağız. Bu şehirde üst yapı alanındaki eksiklikleri giderirken sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de ihmal etmemeye gayret göstereceğiz. Gençlerimizin sporla, sosyal aktivitelerle vakit geçirmesini umuyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canik’te “Yunus Emre” Yarışması
YEREL HABERLER Canik’te “Yunus Emre” Yarışması
Büyükşehir Belediyesi Kamu İSG ailesinin yeni üyesi oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi Kamu İSG ailesinin yeni üyesi ...
Havza damaklara hitap edecek
YEREL HABERLER Havza damaklara hitap edecek
Başkan Demirtaş: “Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt döktük”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Bu yıl 17,6 bin ton sıcak asfalt ...
Vali Dağlı'dan kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Vali Dağlı'dan kan bağışı çağrısı
Bora: “Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla yürüyoruz”
YEREL HABERLER Bora: “Sıfır iş kazası hedefine emin adımlarla ...
17 ilçede alt yapı çalışması
YEREL HABERLER 17 ilçede alt yapı çalışması
Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası Araştırma Projesi
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası’nda 84 yeni tür kayıt altına alındı. ...
Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 4 yaralı
Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Merdivenden düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada
YEREL HABERLER Bıçakla yaralama anı saniye saniye kamerada
Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" "15 yaşını tamamlayan öğrenciler AFAD gönüllüsü olabilir" Samsun'da AFAD gönüllük kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" "15 yaşını ...
Çocuklar eşyalarını sürekli unutuyorsa ‘dikkat eksikliği’ olabilir
YEREL HABERLER Çocuklar eşyalarını sürekli unutuyorsa ‘dikkat ...
Doç. Dr. Soylu: "Kalp hastalarının korona aşısı vurulmasında bir sakınca yok" "Kovid aşısının yaptığı pıhtı bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durum" “Biontech aşısı üzerinde yaklaşık 13 milyon kadın da yapılan analizde sadece 60 kadında pıhtı oluştuğu gözlemlenmiş durumdadır. Bu bir kadının doğum kontrol hapı kullanırken sahip olduğu pıhtı riskiyle benzer bir durumdur. Aşının pıhtı oluşturma riski evet var belki ama oldukça düşük gibi görünüyor"
YEREL HABERLER Doç. Dr. Soylu: "Kalp hastalarının korona aşısı ...
Samsun'da turizme ağırlık verilecek
YEREL HABERLER Samsun'da turizme ağırlık verilecek
Samsun ikinci doz aşıda 'mavi' oldu
YEREL HABERLER Samsun ikinci doz aşıda 'mavi' oldu
Rektör Aydın: “Tıp eğitiminde niteliğin artması için birlikte çalışacağız”
YEREL HABERLER Rektör Aydın: “Tıp eğitiminde niteliğin artması için ...
Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun’da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz boş makaron ...
Başkan Demir: “Hedefimiz yem bitkileri açığını kapatmak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Hedefimiz yem bitkileri açığını ...
Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 4 milyon 230 bin dal bandrolsüz makaron ele ...
Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'
YEREL HABERLER Geri dönüşüm emekçileri için 'kayıt sistemi'
Kaymakam Ertürkmen: "Bağımlılıkla mücadelede STK'lar da destek vermeli" Bafra’da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı
YEREL HABERLER Kaymakam Ertürkmen: "Bağımlılıkla mücadelede STK'lar ...
Samsun'da 6 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da 6 kaçak göçmen yakalandı
Samsun’da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da otogarda uyuşturucuyla yakalanan şahıs ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.