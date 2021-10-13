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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Altıparmak: “Önemli olan bir oyun sistemi"

İHA

Mehmet Altıparmak: “Önemli olan bir oyun sistemi"

Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ligin mayıs ayında bittiğini bilenlerdeniz. Uzun bir süreç var. Bu süreçte galip geçeğiz, mağlup olacağız, berabere de kalacağız. Önemli olan bir oyun sistemi ve düzen" dedi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Ligin mayıs ayında bittiğini bilenlerdeniz”
Uzun lig maratonu hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Kupa maçlarını da önemsiyoruz. Kupada da gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Bizim 25 oyuncumuz var. Oyuncularımızın hepsi de oynayabilecek seviyedeler. Bizim için kupa veya lig ayrımı fark etmiyor. Kupada gideceğimiz yere kadar gideceğiz. Bunu başarabilecek kadroya sahibiz. Bizim özgüvenimizde bir problem yok. Ligin mayıs ayında bittiğini bilenlerdeniz. Uzun bir süreç var. Bu süreçte galip geçeğiz, mağlup olacağız, berabere de kalacağız. Önemli olan bir oyun sistemi ve düzen. Bunu tutturmak için çalışıyoruz ve buna çok uğraşıyoruz. Oyuncular galip geldiğinde moral motivasyonu daha iyi oluyor, her oyuncu ve her takımda olduğu gibi. Bizim amacımız da üst üste seri galibiyetler almak. Hücum oynamaya çalışan bir takımız. Pozisyon itibarıyla de çok pozisyona giriyoruz. Şu anda bunların çoğunu değerlendiremiyoruz. Bunları değerlendirdiğimizde işler daha iyi olacak. Biz yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Milli takım arası iyi geldi”
Milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Mehmet Altıparmak, “Milli takım arası bizler ve takım adına çok iyi geçti. Sakat ve performans geliştirecek oyuncular açısından iyi oldu. Diğer oyuncular da dinlenme şansı buldu. Önümüzde Menemenspor maçı ile başlayan 5 maçlık bir seri var. Bu 5 maçta hep rakiplerimizle oynayacağız. Bu arada bir de kupa maçı oynayacağız. Bu maçlarda tüm oyuncularımız hazır olacak ve herkese de şans gelecek. 10 günlük sürede de çok iyi bir çalışma ortamımız oldu. İnşallah Menemenspor maçında başlayacak seriye hem moral motivasyon olarak hem de takım oyunu olarak çok iyi giriyoruz. Bunun semeresini de ilk maçta alacağız” açıklamasında bulundu.

Sakatların durumu
Takımdaki sakat futbolcuların durumunu da değerlendiren Altıparmak, şunları söyledi:
“Vukan Savicevic ve Alen Melunovic özel program dahilinde çalışıyor. Alen’in son 1 iğnesi kaldı. Sonrasında aramıza katılacak. 2 oyuncu da B. B. Erzurumspor maçından sonraki maça dönecek. Recep Burak Yılmaz’ın tedavisi 56 hafta sürecek. Onun dışında tam kadro olacağız. Barış Başdaş takımla çalışmalara başladı. Gökhan Karadeniz’in omzundaki problem tam bitmedi ama koruyarak antrenmanlara çıkıyor. 2’li mücadele hariç diğer antrenmanlara katılıyor. Bugün de takımla birlikte taktik antrenmanda yer alacak.”

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