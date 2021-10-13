Mısır ayıklama makinesi hastanelik etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da tarlada mısır ayıklama makinesi kafasına çarpan yaşlı adam yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışırken mısır ayıklama makinesinin çarpması sonucu kafasından yaralanan Ahmet Y. (73) Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Ahmet Y., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.