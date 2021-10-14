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Samsun 2003-2021 yılları arasında yeni yol ağları ile örüldü

İHA

Samsun 2003-2021 yılları arasında yeni yol ağları ile örüldü

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 20032021 yılları arasında Samsun’a yüzlerce km yol, 75 adet yeni köprü ve 2 adet de tünel yaparak ulaşım ağını genişletti.
Samsun’da toplam 808 km yol ağı bulunuyor. Bu yolların 373 km’si (yüzde 46) devlet yolu, 435 km’si (yüzde 54) ise il yolu olarak kabul ediliyor. Samsun’daki yolların yüzde 43’ü bitümlü sıcak karışım, yüzde 51’, sathi kaplama, 1 km’si parke ve 51 km’si ise geçit vermez yol olarak dikkat çekiyor.
Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü bölünmüş yol çalışmaları kapsamında 2003 yılından 2021 yılına kadar 190 km bölünmüş yol yaptı. Samsun’da 2003 yılında 55 adet olan ve toplam 4 bin 3 metre olan köprülerin sayısı 2021 yılında 130’a, uzunluğu ise 18 bin 240 metreye yükseldi. Öte yandan 2003 yılında Samsun’da 1 olan tünel sayısı 2021 itibari ile 3’e yükseldi. Bölünmüş yol çalışmaları kapsamında 310 km bölünmüş yol tamamlanırken, 19 km’lik bölünmüş yolun yapım işi devam ediyor. Tek yollar çalışması kapsamında 95,7 km tek yolun yapımı tamamlandı. Taahhütte devam eden 31,6 km yolun ise yapımına devam ediliyor.
20032021 yılları arasında 86 km’lik SamsunAnkara yolu, 85 km’lik SamsunOrdu yolu, 90 km’lik SamsunSinop yolu, 16,9 km’lik ÇarşambaAyvacık yolu, 12 km’lik Vezirköprü Geçişi olmak üzere toplam 289,9 km yol işi tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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