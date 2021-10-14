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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun ovaları sulama projeleri

İHA

Samsun ovaları sulama projeleri

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından, Samsun'un Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarında dev sulama projeleri yürütülüyor.
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovalarında yetiştirilen ürünlerin daha iyi sulanması, verimin arttırılması ve bölge halkının suya ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla var olan imkanları daha da iyiye taşımak için dev projelere imza atıyor.

Bafra Ovası’na 173 milyon TL’lik sulama projesi
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü sulama projeleri kapsamında 173 milyon 175 bin TL proje bedelli Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım Projesi'nin yüzde 4’ünü tamamladı. İlgili sahada toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor. Sulama projesinin bir bölümü yeni SİT sınırları içinde kaldı. 2021 yılı içinde başlanılan çalışmalarda 2 bin m ana kanal kazıları, drenflex boru montajı ve geotekstil bez serimi yapılmış, beton kaplama imalatı ise devam ediyor. 280 m duvarlı kanal imalatı yapıldı. Çeltik hasadını müteakip kanaletli sulama şebekesi yapımına (Soğukçam ve Habilli Mahalleleri) başlanılacak. Bafra Ovası Sulaması 2. Kısım inşaatı 6 bin 470 hektar alanı kapsıyor.

Çarşamba Ovası’na 195 milyon TL’lik sulama ve drenaj projesi
Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi kapsamında Çarşamba Ovası Sağ Sahil Yüzeysel Drenajı ile 2 m Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı İkmali Projesi'nin bedeli 134 milyon 612 bin TL. Yüzde 19’u tamamlanan projenin ihale kapsamında 21 bin 100 hektar alanın drenaj şebekesi için, anayedektersiyer drenaj kanal imalatları, 8 adet pompa binası ve daha önceki yıllarda imalatları tamamlanan 22 bin 900 ha sahada temizlik çalışması ile eksik imalatlar tamamlanacak. İkmal işi kapsamında ana kanal temizliği (11 bin 50 m), 4 adet yedek kanal temizliği (16 bin 260 m), 50 adet tersiyer kanal temizliği (26 bin 567 m) 102 adet menfez, 20 adet kavşut imalatları yapıldı. Projede ödeneği doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Çarşamba Ovası Sulaması ve Drenajı Projesi kapsamında Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım işinin proje bedeli de 61 milyon 76 bin TL iş kapsamında; sol sahilde 3 adet, sağ sahilde 6 adet denize çıkış yapısı, yetersiz kapasitedeki menfezlerin ve uygunsuz büzlü geçişlerin yıkılarak yerlerine menfez veya köprü yapılması yer alıyor. 2 adet menfez ve 3 adet denize çıkış yapısı (Miliç, Kaynarca ‘Çaltı’), (AraplıTurgutlu) tamamlandı. 1 adet denize çıkış yapısında (Simenit) çalışmalar devam ediyor. Muhtelif kategorilerde toplam 790 bin ton taş kullanıldı.

240 milyon TL bütçeli 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi’nin yüzde 22’si tamam
19 Mayıs Barajı Sulaması projesi 240 milyon TL 19 Mayıs Barajı Sulaması Projesi'nin proje maliyeti 240 milyon 522 bin TL 7 bin 693 hektar alanı sulayacak barajın hacmi 57,27 hm3. Yüzde 22’si tamamlanan projenin muhtelif cins ve çaplarda yaklaşık 85 km boru döşendi. Kamulaştırma işlemleri, işletme bakım yolu, sanat yapısı ve boru montaj imalatları devam ediyor.
Sulama projeleri kapsamında ayrıca Salıpazarı Barajı Sulaması, Vezirköprü Ovası Sulaması Tamamlama, Samsun Hacıdede Göleti Sulaması İkmali ve SamsunLadik Karga Göleti Sulaması Otomasyonu Projelerinin de ihalesinin yapılması planlanıyor.

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