Samsun'da el sanatları kursları yeniden hayata geçiyor

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Samsun Temsilciliği bünyesinde açılan kurslar tekrar başlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve hala etkisi devam eden Covid19 küresel salgını öncesinde Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde KADEM Samsun Temsilciliği bünyesinde yoğun ilgi gören kurslar temsilcilik binasında tekrar hayata geçiriliyor.

Kadın emeğinin en güzel ürünlerinin gerek eğitimi gerekse uygulanması şeklinde devam eden kurslarda kadınlar, biçkidikiş, takı tasarımı, nakış, seramik ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının tekrar gündeme getirilmesi amacıyla verilecek kurslarda bu sanatları hem öğreniyor hem de uygulayabiliyorlar. KADEM bünyesinde açılan kurslara devam eden kursiyerler bu eğitimlere yoğun ilgi gösteriyorlar.

Kurslar konusunda bilgi veren Kadın ve Demokrasi Derneği Temsilcisi Meral Kıvırcı, şunları söyledi:

“Temsilciliğimizde kadınlarımıza yönelik sanatsal çalışmalar da yürütüyoruz. El sanatları hocalarımız eşliğinde kadınlarımız ilgi duydukları el sanatları konusunda gerek eğitim alıyorlar gerekse uygulama imkanı buluyorlar. Kayıtlarımız başladı, Kadınlarımızı kurslarımız konusunda bilgi almak için temsilciliğimize bekliyoruz. Kadınlarımız öğrenmiş oldukları el sanatları becerileriyle ailelerine ekonomik anlamda da destek olabilecek seviyeye gelebiliyorlar. Kadınlarımızı her açıdan desteklemek, bilgi ve beceri anlamında donatmayı, ihtiyaçları olduğunda yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve özellikle de aileyi güçlendirecek faaliyetler konusunda onları bilgilendirmek, bütçelerine katkı sağlayabilecekleri alanlarda desteklemek en önemli amacımız.”

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