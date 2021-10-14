Safra kesesinde tedavinin önemi

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, "Safra kesesi hastalıkları tedavi edilmediği takdirde çok tehlikeli bir durum oluşturabilir ve uzun süreli sonuçlar ortaya çıkarabilir" dedi.

Hiçbir belirti göstermese de bir gece ansızın ortaya çıkabilen ve şiddetli bir karın ağrısı ile hastaneye gitmenize neden safra kesesi hastalıkları hakkında bilgi veren Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, "Karaciğer tarafından üretilen, yağlı gıdaların sindirimi için gerekli enzim adı verilen maddeleri içeren sarı renkteki sıvıya Safra denilmektedir. Safra yolları ile mide çıkışındaki onikiparmak bağırsağına salgılanır. Bir kısmı da safra kesesinde depolanır. Safra kesesi karaciğerin alt kısmında bulunan, karaciğerden salgılanan safranın toplandığı yerdir. Kese içindeki yoğunlaştırma işlemi sırasında hatalı gelişen bir dizi kimyasal reaksiyon sonucunda safranın kristalleşmesi yani çamur ve taş oluşumu gelişir halk arasında safra kesesi taşları olarak da adlandırılır" diye konuştu.

Hastalığın belirtisi ve şikayetlerini söyleyen Dr. Kadir Şeker, “Safra kesesi taşlarının görülme riski yaş ilerledikçe artar. Kadınlarda daha sık görülür. Aşırı kilolular, Kolesterol seviyesi yüksek olanlar her zaman daha fazla risk altındadır. Genetik yatkınlık bu hastalıkta da önemlidir. Safra kesesi hastalıkları toplumda sıkça rastladığımız bir hastalık grubundadır. Genel cerrahi polikliniklerine gelen hastaların 3’te 1 bu hastalığın oluşturduğu şikayetleri ile gelir. Bu şikayetler şişkinlik, hazımsızlık, omuza vuran ağrı bu belirtiler bazen mide şikayetleri ile karıştırılır. Birçok hastaya mide koruyucu tedaviler verilir fakat hasta hiç mutlu değildir ve şikayetleri devam eder. Hastalara bu anlamda yapılan muayene ve ultrasonografi sonucunda safra kesesinde taş olduğunun tespiti yapılır” ifadelerini kullandı.



Tedavide cerrahi yöntem

Hastalığın tedavi yöntemlerine değinen Dr. Şeker, “Safra kesesi iltihabında (Kolesistit) ise en yaygın belirtiler kusma ve bulantıdır. Beraberinde yine karında, sırtta, sağ kürek kemiğinin altında ağrı şikayetleri mevcut ise safra kesesi iltihabından şüphelenmek gerekir. Tedavi edilmediği takdirde çok tehlikeli bir hal alabilir ve uzun süreli sonuçları olur. Hastanın durumuna göre tedavi de cerrahi yöntem uygulanır. Semptomatik safra kesesi şikayeti olan hastalarda safra kesesi taşlar ile birlikte çıkartılır. Hastada ameliyat sonrası safra kesesi alınmasına bağlı bir fonksiyonel eksiklik oluşmaz" şeklinde konuştu.

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