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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir

İHA

D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir

– Uzman Diyetisyen Aysun İpek, D vitamini eksikliğinin kilo vermeyi zorlaştırabileceğini söyledi.
D vitamini eksikliğinin kilo vermeyi zorlaştırabileceğini ifade eden Liv Hospital Samsun Hastanesi’nden Uzm. Dyt. Aysun İpek, uyarılarda bulundu. Kışın genelde kapalı ortamlarda durulduğunu belirten Diyetisten İpek, D vitamini eksikliği ile kilo problemleri arasındaki ilişki hakkında, "Kış mevsiminin yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte, kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmeye başladık. Yaz dönemine oranla çok daha hareketsiz olabileceğimiz sonbahar, aslında hareketsizlik dışında metabolizmamızı yavaşlatarak ve kilo kaybı hızımızı düşürerek metabolik süreçte büyük rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda D vitamini eksikliğinin, obezite ve fazla kilo ile yakından ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden D vitamini düzeylerinin tespit edilip destek sağlanması, zayıflamak isteyen ve obezite ile mücadele eden kişiler için çok önemlidir. D vitamini eksikliğinin nedenleri; yetersiz güneş ışığı, gıda kısıtlamasına bağlı eksiklik, emilimi etkileyen hastalıklar (çölyak, chron, kistik fibrozis), bazı ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları, metabolik eksikliklerdir (obezite)" dedi.
Fazla kilolu ve obez kişilerde D vitamini düzeyinin düşük olduğunu söyleyen Uzm. Dyt. İpek, "Obezitede karaciğer yağlanması çok sık karşılaşılan bir durumdur, bu yüzden vücutta D vitaminin aktif hale gelmesi de zorlaşmaktadır. Ayrıca leptin hormonu dediğimiz tokluk mekanizmasını uyaran hormonun obezlerde fazla olması, vücutta D vitamini yapımını da olumsuz etkilemektedir. Yoğun miktarda yağ dokuda tutulan D vitamininin vücut tarafından kullanımı da azalmaktadır. Daha kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi, güneş ışınlarından faydalanmaya engel olunmasıyla yine D vitamini düzeyini olumsuz etkilemektedir. D vitamini düzeyinize baktırın. Uygun D vitamini düzeylerinin 40 ile 60 ng/ml olduğunu unutmayın. 20 ve altında D vitamini eksikliği, 21 ile 29 arasında D vitamini yetersizliğidir. 30 ve üzerinde D vitamini ise yeterlidir. Seviyesi 150’den yüksekse de D vitamini zehirlenmesi oluşur. Yılda bir kez D vitamini düzeyinize baktırın” diye konuştu.

“Yağsız beslenmeyin”
Yağsız beslenmenin D vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanımına olumsuz etki edeceğini vurgulayan Uzm. Dyt. İpek, sağlık için fiziksel aktiviteye, yaşa, cinsiyete ve hastalık durumuna uygun miktarda yağ tüketilmesini ve daha çok bitkisel yağların tercih edilmesi önerisinde bulunarak, D vitamini yüzde 9095 oranında güneşten elde edilir. Yüzde 510 arasında ise sardalya, somon gibi yağlı balıklarda, süt, tereyağı, yumurta sarısı gibi besinlerde bulunur. Ancak bu besinleri beslenmenizde yüksek miktarda bulundursanız bile, D vitamini düzeyleriniz normale ulaşmayabilir. Bunun için güneş ışığına ihtiyacınız olacaktır. Güneşten faydalanamıyorsanız takviye kullanın. D vitamini düzeyiniz değerlendirilip tedavi planınız çizildikten sonra yapmanız gereken bu plana sadık kalmaktır. Doktorunuzun önerdiği dozda ve şekilde D vitamini kullanmanız oldukça önemlidir. Aksi takdirde D vitamini düzeyim normale dönsün diyerek yüksek dozda kullandığınız ürün sağlığınıza zarar verebilir" şeklinde konuştu.

“D vitamini takviyesi doktor tavsiyeyle alınmalı”
D vitamini takviyesinin doktor tavsiyesiyle alınması gerektiğini belirten İpek, şunları söyledi:
"Vitaminlerin kilo alımına neden olduğu bilgisinin aksine, D vitamini kilo kaybınızda olumlu etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar yağ kütlesi fazla olan kişilerde D vitamini düzeylerinin düşük olduğunu gösterirken, kilo aldırdığı söyleminin bilimsel bir yanı yoktur. Zayıflama programlarında ve obezitenin beslenme tedavisinde hastaların veya danışanların kandaki düzeylerine göre kişiye özgü vitamin D takviyesi yapılması, aynı zamanda mutlaka açık havada fiziksel aktiviteyle desteklenmesi gerekmektedir.”

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