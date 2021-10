Rektör Ünal “Erasmus’ta hedefimiz ülke çeşitliliğini arttırmak” Rektör Ünal yurt dışına giden OMÜ’lü Erasmus öğrencileriyle tanıştı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Erasmus’la ilgili olarak, “Hedefimiz; aynı ülke ya da lokasyona yığılmanın önüne geçerek ülke çeşitliliğini arttırmak” dedi.

OMÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından 141516 Ekim 2021 Erasmus Günleri vesilesiyle düzenlenen çevrim içi (online) etkinlikte Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal Avrupa’ya giden öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Ulusal Ajansının desteklediği ve sosyal medyada etiketleme paylaşımlarının da yapıldığı çevrim içi etkinliğe; Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Birim Başkan Yardımcısı ve Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Yaman, Birim yetkilileri ile Erasmus kapsamında yurt dışında bulunan öğrenciler katıldı.

Programda Rektör Ünal’la tanışan OMÜ’lü Erasmus öğrencileri, öğrenim gördükleri farklı ülkelerdeki sosyal hayat ve öğrenim deneyimlerini Rektör Ünal ile paylaştı.



“İrtibatınızı sürekli canlı tutun ki bu iletişimden yeni proje ve araştırmalar doğsun”

Programın başında Erasmus Değişim Programı’ndan bahseden Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Yaman, OMÜ’nün Erasmus öğrenci ve personel değişim verileri ile 2021 – 2027 hibe miktarlarına dair detaylar paylaştı. Erasmus’un çok değerli deneyim olduğunun altını çizen Koordinatör Doç. Dr. Yaman, öğrencilere hitap ederek “Bu çok önemli fırsatı hem bireysel hem de mesleki gelişiminiz için kullanmanızı tavsiye ediyoruz. İrtibatınızı sürekli canlı tutun ki bu iletişimden yeni projeler ve araştırmalar doğsun. Hepinize başarılı bir eğitimöğretim ve staj dönemi diliyorum” dedi.



“Erasmus’u kendi sınırlarımızı aşma çabası olarak görmeliyiz”

Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu da Erasmus’un önceki yıllara nazaran daha evrensel bir boyuta ulaştığını belirterek “Erasmus sadece bir eğitim süreci değil, aynı zamanda evrensel anlamda bir kültür etkileşiminin parçası durumunda. Dolayısıyla bu süreci bir geziden ziyade eğitimöğretim itibarıyla kendi sınırlarımızı aşma çabası olarak görmeli ve sonrasında kazanılmış bir müktesebatla geri dönebilmeliyiz. Bu birikim ve tecrübeyle de döneceğinize inancımız tamdır. Hepinize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.



Rektör Ünal “Hedefimiz; aynı ülke ya da lokasyona yığılmanın önüne geçerek ülke çeşitliliğini arttırmak”

Ardından Erasmus Programı’na ilişkin fikir ve izlenimlerini aktaran Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Erasmus’u çok özel imkân ve fırsat olarak tanımlayarak, “Yurt dışına bir misyonla gidiyorsunuz ve bu misyon aslında geri geldiğinizde sizden birtakım şeylerin beklendiğini gösteriyor. Tabii keyifli olduğu kadar zorlukları da olan bir atmosferde bulunuyorsunuz. Bu anlamda öğrenciyi uygun yere doğru zamanda göndermek gerekiyor. Bizler bu süreçle ilgili yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız. Daha bilinçli ve daha nitelikli öğrencilerin bu programdan istifade etmesini ve de aynı ülke ya da lokasyona yığılmanın önüne geçerek ülke çeşitliliğini arttırmayı hedefliyoruz. Öğrencinin, oraya yaşamını sürdürebilecek bir birikimle gitmesi gerekiyor, örneğin dil bilmek bu noktada büyük önem arz ediyor. İkincisi ise bu süreçte öğrencinin alan uyumu öne çıkıyor yani farklı bir alanda gidip o alanla ilgili derslere maruz kalmamalı. Yaşadığınız olumlu tecrübeler önemli elbette ama özellikle olumsuz tecrübeleriniz bizler için çok değerli çünkü iyileştirilmesi gereken noktalarda bu tecrübeler bizlere yol gösterecektir. O yüzden sizlerden istediğimiz; geriye gerçekçi bir raporla dönmeniz. Elbette sorunlar olacak ancak önemli olan nokta; bu sıkıntılara rağmen gittiğiniz ülkeden karakterinizin güçlendiği, ufkunuzun genişlediği ve iradenizin daha da billurlaştığı bir donanımla geriye dönmeniz ve bu deneyimi, hayatınızın geri kalanını yeniden tanzim edeceğiniz bir süreç olarak görmeniz” değerlendirmesinde bulundu.



“Sizlerden yaşadığınız süreci doğru yöneterek arkadaşlarınızı da Erasmus için teşvik edip cesaretlendirmenizi bekliyoruz”

OMÜ’nün Erasmus sisteminin geliştirilmesi için öğrencilerin geri dönüşlerinin çok önemli olduğunu kaydeden Rektör Ünal, devamında “Bu çerçevede sistemin iyileştirilmesi adına önerilerinizi bekliyoruz zira bu husus çok önemli. Yanı sıra da geleceğiniz için kendi adınıza birtakım kararlar almış olmanız gerekiyor. Eğer bunlar hakkında fikir ve planlarınız yoksa bu süreç bir seyahate dönmüş demektir. Kısacası bu süreci doğru bir şekilde yöneterek bütün birikim ve deneyimizle arkadaşlarınızı da Erasmus için teşvik edip cesaretlendirmenizi bekliyoruz. Süreçte sizlerle yine görüşeceğiz ve her zaman desteğimizi sunacağız. İnşallah güzel haberleriniz alacağız” sözlerine yer verdi.



OMÜ AKM’de Erasmus bilgilendirme stantları kuruldu

Programda Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Yaman, Erasmus Günleri dolayısıyla OMÜ Atatürk Kongre Merkezi’nde (AKM) bilgilendirme için stantlar kurulduğu belirterek öğrencileri AKM’ye beklediklerini dile getirdi.

