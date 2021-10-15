Bafra'da 'Sevgi Bohçası' iş birliği

Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Ecz. Halim Demircan ve Yönetim Kurulu, Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç’ı ziyaret ederek Sevgi Bohçalarını teslim etti.

Kızılay ve Bafra Devlet Hastanesi iş birliği ile yürütülecek olan sosyal sorumluluk projesiyle ihtiyaç sahiplerinin yanında olunması hedefleniyor. Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Daha önce görev yaptığım hastanelerde de bu tür sosyal sorumluluk projeleri yürüttük. Bafra Devlet Hastanesinde de bu sorumluluğu üstlenerek hizmete devam edeceğiz. Bu proje ile tedavileri devam eden hastalarımızdan ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımlarda bulunmayı hedefliyoruz. Özellikle acil servise gelip yatışı yapılan veya uzun süre yatan hastaların zaman zaman birtakım ihtiyaçları doğabilmektedir. Tıbbi tedavilerin yanında bu tür ihtiyaçlarının da karşılanması bizlerin öncelikle toplum olarak sorumluluğumuzdur. Biz de bu sorumluluk bilinci ile hareket ederek Sevgi Bohçası Projesi ile bizden desteğini esirgemeyen Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Ecz. Halim Demircan e Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz. Bafra Devlet Hastanesi olarak bu süreçte elimizden gelen desteği sağlayarak yardıma ihtiyacı olan hastalarımızın yanında olacağız” dedi.

Türk Kızılay Bafra Şube Başkanı Ecz. Halim Demircan, “Türk Kızılay'ı olarak gerek afetlerde gerekse bu tür sosyal sorumluluk projelerinde desteğimizi sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Bafra Devlet Hastanesi ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz projeden mutluluk duymaktayız” ifadelerini kullandı.

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