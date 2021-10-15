Tekerlekli sandalyedeki engelli ve arkadaşına `yolu kapattın´ dayağı



Barış BUDANOĞLU- Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, akülü tekerlekli sandalyesi ile tek şeritli yolda giden Irak uyruklu Mühah Fadullah´a, arkadan gelen A.K., otomobiliyle çarptı. A.K., daha sonra yavaş ilerleyerek, yolu kapattıkları gerekçesiyle engelli genç ve arkadaşını darbetti. Polis, sürücü ile arkadaşını gözaltına aldı. A.K.'nin engelli genç ve arkadaşını darbettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Meydanı´nda meydana geldi. Kaptanağa Sokak´ta, tek şeritli yolda akülü tekerlekli sandalyesi ile ilerleyen Iraklı Mühah Fadullah´a, arkadan gelen A.K., otomobiliyle çarptı. Araçtan inen sürücü ve arkadaşı M.C.Ş., daha sonra da yavaş ilerleyerek, yolu kapattıkları gerekçesiyle engelli genç ve arkadaşı Y.A.H.'yi darbetti. Sürücü ve yanındaki, otomobille olay yerinden ayrılırken, engelli genç ve arkadaşı da yüzüne aldıkları yumruk darbeleriyle yaralandı.

OLAY ANI KAMERADA

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Polis, sürücü A.K. ve otomobilde bulunan M.C.Ş.´yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 kişi, serbest bırakıldı. Sürücünün engelli genç ve arkadaşını darbettiği anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay sırasında sokakta olan esnaftan Secat Tuhta, "Biz kalabalık oluştuğunu gördük. Olay yerine baktığımızda bağrışmalar ve tehditler vardı. Olayın öncesi var sanırım, yolun başından beri bir tartışma oluyor. Araçtan inen bir kişi, engelli aracındaki kişiyi darbetti" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2021-10-15 10:24:04



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