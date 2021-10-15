Teneffüs zilinde özel şarkılı doğum günü kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Teneffüs zilinde özel şarkılı doğum günü kutlaması

DHA

Teneffüs zilinde özel şarkılı doğum günü kutlaması


Emre ŞAHİNOL/ BAFRA,(Samsun),(DHA)SAMSUN´un Bafra ilçesindeki Nazmiye Demirel Ortaokulu'nda görevli Matematik Öğretmeni Selda Tomaç, ders aralarında teneffüs zili yerine adlarının geçtiği şarkılarla öğrencilerine doğum günü kutlaması yapıyor. Birlikte okul bahçesinde fotoğraf çektiren öğrenciler, doğum günü sürpriziyle mutluluk yaşıyor.
Bafra ilçesinde 173 öğrencinin eğitim gördüğü Nazmiye Demirel Ortaokulu´nda görevli Matematik Öğretmeni Selda Tomaç, pandemi nedeniyle uzun bir aranın ardından okullarına dönen öğrencileri için ders aralarında teneffüs zili yerine adlarının geçtiği şarkılarla doğum günü etkinliği düzenliyor. Ders bitiminde adının geçtiği şarkıyı duyan öğrenciler okul bahçesinde arkadaşları ve öğretmenleri ile fotoğraf çektiriyor, bu anların mutluluğunu yaşıyor.   
`ONLAR OKULLARINI, BİZ ONLARI ÖZLEDİK´
Pandemi nedeniyle uzun süre öğrencilerinden ayrı kaldığını söyleyen Selda Tomaç, "Onlar okullarını, biz onları özledik. Çocukları mutlu etmek, sevgiyle kucaklamak ve onları ayrı ayrı hepsinin çok değerli olduğunu hissettirmek için doğum günü kutlama etkinliklerini başlattık. Kutlama etkinliklerimizi müdürümüz Murat Önder ile paylaştım o da uygun gördü ve doğum günü kutlama fikrinde hem fikir olduk" dedi.
`ÖĞRENCİLERİMİZİ MUTLU ETMEYE ÇALIŞIYORUZ´
Okul Müdürü Murat Önder ise, "Matematik öğretmenimiz Selda Tomaç, öğrencilerimizi mutlu edebilmek, hem de okulda daha değerli olduklarını hissedebilmek, arkadaşlarına değer vermeyi öğrenebilmek ve okula karşı olumlu bir tutum geliştirmek amacıyla böyle bir etkinlikten bahsetti. Ben de bu projeyi uygun gördüm ve okul ses sistemimizden isme özel verdiğimiz şarkılarla öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Böylelikle olumlu bir okul iklimi oluşturmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda bunun neticelerini gördük, bundan sonra da daha verimli olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Doğum günü sürpriziyle karşılaşan 6'ncı sınıf öğrencisi Irmak Öksüz, "Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı seviyorum, doğum günümü kutladıkları için teşekkür ediyorum" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL
2021-10-15 11:01:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü
YEREL HABERLER 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan ...
Samsun'da satışa hazır bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da satışa hazır bonzai ile yakalanan bir kişi ...
Karadeniz'de yağmur bereketi: Barajlar doldu Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık yaşanırken, Karadeniz ise bol yağmurlu bir sezon geçirdi
YEREL HABERLER Karadeniz'de yağmur bereketi: Barajlar ...
Tekerlekli sandalyedeki engelli ve arkadaşına `yolu kapattın´ dayağı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyedeki engelli ve arkadaşına `yolu ...
Bafra'da 'Sevgi Bohçası' iş birliği
YEREL HABERLER Bafra'da 'Sevgi Bohçası' iş birliği
Eşini öldüren kocaya müebbet hapis
YEREL HABERLER Eşini öldüren kocaya müebbet hapis
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adli ...
Samsun Lojistik Merkezi’nin kapasitesi büyüyor
YEREL HABERLER Samsun Lojistik Merkezi’nin kapasitesi büyüyor
Ayşe'yi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis
YEREL HABERLER Ayşe'yi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis
Rektör Ünal “Erasmus’ta hedefimiz ülke çeşitliliğini arttırmak” Rektör Ünal yurt dışına giden OMÜ’lü Erasmus öğrencileriyle tanıştı
YEREL HABERLER Rektör Ünal “Erasmus’ta hedefimiz ülke çeşitliliğini ...
Samsun’da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi Kurallara uymayan 3 işletmeye ceza
YEREL HABERLER Samsun’da berber, kuaför ve güzellik salonları ...
19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu hattı ...
D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir
YEREL HABERLER D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir
Safra kesesinde tedavinin önemi
YEREL HABERLER Safra kesesinde tedavinin önemi
Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek Samsun Valisi Dağlı, ildeki tarım ve hayvancılığın röntgenini çekti
YEREL HABERLER Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik ...
Samsun'da el sanatları kursları yeniden hayata geçiyor
YEREL HABERLER Samsun'da el sanatları kursları yeniden hayata ...
Havza YEG yönetimi toplandı
YEREL HABERLER Havza YEG yönetimi toplandı
‘Cehennem Deresi’nde yol sevinci
YEREL HABERLER ‘Cehennem Deresi’nde yol sevinci
Atakum Belediyesi’nden öğrencilere hediye sürprizi
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden öğrencilere hediye sürprizi
Samsun'da 5 bin 740 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 5 bin 740 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza yağdı 8 bin 602 toplu taşıma aracı denetlendi, 2 bin 775'ine kurallara uymamaktan cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Kurallara uymayan toplu taşıma araç şoförlerine ceza ...
Dolmuş şoförü durakta ölü bulundu
YEREL HABERLER Dolmuş şoförü durakta ölü bulundu
Tabiat parklarına pandemi sonrası ziyaretçi akını 154 bin 469 kişi tabiat parklarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Tabiat parklarına pandemi sonrası ziyaretçi akını 154 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.