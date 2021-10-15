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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamileler Covid-19 aşısı olabilir

İHA

Sosyal medyada ve internette dolaşan yanlış bilgilerin hamilelerin aşı olmasına engel olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Aşılamanın yaygın olduğu İsrail ve ABD gibi ülkelerde yıllık doğum hızlarında önceki yıllara göre bir farklılık olmamıştır. Türkiye'de kullanılan Covid19 aşıları canlı aşı değildir, anneye veya bebeğe virüs bulaşma ihtimali yoktur" dedi.

Hamileler Covid-19 aşısı olabilir

Sosyal medyada ve internette dolaşan yanlış bilgilerin hamilelerin aşı olmasına engel olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Aşılamanın yaygın olduğu İsrail ve ABD gibi ülkelerde yıllık doğum hızlarında önceki yıllara göre bir farklılık olmamıştır. Türkiye’de kullanılan Covid19 aşıları canlı aşı değildir, anneye veya bebeğe virüs bulaşma ihtimali yoktur” dedi.
Covid19 aşısının doğurganlığı etkilediğine dair yanlış bilgilerin sıkça paylaşıldığını vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, uyarılarda bulundu.

Aşı olmamış hamilelerde delta varyantı artıyor
Covid19 aşısı olmamış hamilelerde Delta varyantı sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Covid19; Delta varyantı ile aşı olmamış enfekte hamilelerde hastalık daha ağır seyretmekte, hastaneye ve yoğun bakıma yatış ve ölüm sıklığı artmaktadır. Bebekler açısından ise erken doğum ve dolayısı ile bebeğin yeni doğan ünitesine yatışı gerekebilir. Prematüre bebeklerin yaşamlarında uzun süren ciddi sağlık sorunları olabilir. Bir bebek erken doğduğunda, prematürelikten kaynaklanan ciddi, uzun süreli sağlık sonuçları olabilir. Ayrıca gebelik ölü doğum ile sonuçlanabilir” diye konuştu.

Hamilelikte Covid19 riskinden korunmanın en iyi yolu aşı olmak
Covid19 aşısının hamile olan, emziren, gelecekte hamilelik düşünen anne adayları da dâhil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilere önerilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, şu bilgileri paylaştı:
“Hamilelik sırasında Covid19 aşısının güvenliği ve etkinliği hakkında kanıtlar artmaktadır. Bu veriler, Covid19 aşısı olmanın faydalarının, hamilelik sırasında aşılamanın bilinen veya potansiyel risklerinden daha ağır bastığını göstermektedir. Aşı, hamile kadının yoğun bakıma alınması ve bebeğin erken doğumu dâhil olmak üzere hem kadınlar hem de bebekler için hamilelikte Covid19 riskine karşı korunmanın en iyi yoludur.”

Aşı olanlar emzirmeye devam edebilir
Covid19 aşıları da dâhil olmak üzere herhangi bir aşının kadınlarda veya erkeklerde doğurganlık sorunlarına neden olduğuna dair bir kanıt olmadığının altını çizen Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Hamilelik planlayan kadınların aşılamadan sonra hamilelikten kaçınmalarına gerek yoktur. Hamile ve yakın zamanda hamile olan kişilerin, hamile olmayan kişilere kıyasla Covid19 ile ciddi şekilde hastalanma ihtimali daha yüksektir. Covid19 aşısı olmak, hamileleri Covid19'dan kaynaklanan ciddi hastalıklardan koruyabilir. Covid19 aşısı olanlar emzirmeye devam edebilirler. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın aşı uygulanacak kişiler listesinde hamileler ve emziren kadınlar yer almaktadır” diyerek sözlerini noktaladı.

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