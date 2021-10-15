Samsun geleceğe kulaç attı, 64 bin öğrenci yüzme öğrendi "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve "Zirvede Ben de Varım" projeleri açılış programı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun geleceğe kulaç attı, 64 bin öğrenci yüzme öğrendi "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve "Zirvede Ben de Varım" projeleri açılış programı yapıldı

İHA

Samsun geleceğe kulaç attı, 64 bin öğrenci yüzme öğrendi "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve "Zirvede Ben de Varım" projeleri açılış programı yapıldı

Samsun'da 2014 yılında başlayan "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" isimli proje kapsamında 64 bin öğrenci yüzme öğrenirken, "Zirvede Ben de Varım" projesiyle tırmanış ve dağcılık konusunda 4 bin 800 öğrenciye eğitim verildi.
Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklığıyla yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve "Zirvede Ben de Varım" projelerinin açılış programı düzenlendi. Canik Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlene törende ilk olarak açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Samsun Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' ve 'Zirvede Ben de Varım' projelerinin açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Eğitim dünyamıza sosyal ve sportif anlamda büyük bir ivme kazandıran projelerimiz çocuklarımızın bedenen, zihnen ve sosyal anlamda gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulan 'Zirvede Bende Varım' projesiyle 2 yılda toplam 4 bin 800 risk grubu öğrencimize eğitim verdik. Gençlerimiz ve çocuklarımız onları olumsuz şekilde etkileyen tutum ve davranışlardan sporun birleştirici dostluğu ve dayanışmayı sağlayan gücüyle korunmuş oldular. 2014 yılından bu yana sürdürülmekte olan 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesiyle 64 bin öğrencimizin sporla tanışmasına vesile olduk. Denize olan kıyısı, baraj ve gölleri itibariyle yüzme bilmenin büyük önem arz ettiği Samsun şehrimizde bir tek yavrumuzun bile boğulma vakasıyla karşı karşıya kalabildiysek projelerimiz kelimelerle anlatılamayacak değere sahiptir demektir" dedi.

"Samsun'a yeni tesisler"
Akabinde kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yeni projelerden söz ederek, "Geleceğe Kulaç Atıyoruz ve Zirvede Ben de Varım projeleri Türkiye'de en geniş Samsun'da icra ediliyor. 17 ilçede gençlerimiz, çocuklarımız bu havuzlara taşınıyor. Çok önemli bir projenin tekrar açılışını yapıyoruz. Özellikle Samsun'daki tüm kurum ve kuruluşların destekleriyle Büyükşehrin katkılarıyla arzu ediyoruz ki eğitimin yanında mutlaka amatör spor dalında bir spor yapsın. Sporun hem fiziksel hem ruhsal hem de duygu dünyası olarak gençlerimize çok büyük katkısı var. Yetenek varsa da bu yaşlarda ortaya çıkıyor. 6 tane milli takıma yüzmede öğrenci vermişiz. Bu projeden çıktı. Yine dağcılık konusunda 20'ye yakın başarılı gençlerimiz oldu. Bu program dolayısıyla ifade edeyim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimat ve katkılarıyla Spor Toto da maddi katkı sağlıyor. Şu anda 3 tane nizami futbol sahası yapıyoruz. Onun Türkiye'nin en iyi spor salonunu yapıyoruz. İçinde yüzme havuzu da var. Üniversitemize yine bir spor salonu yapacağız" diye konuştu.
Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise, "Bugün geleceğimiz ve çocuklarımız için çok önemli bir faaliyet için bir araya geldik. Çocuklarımızın yüzme öğrenmesi, hayatta yüzmeyi de bilmek suretiyle kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek için buradayız. Geleceğin projesi, ülkemiz için, gençlerimiz ve çocuklarımız için son derece önemli. Samsun’umuz için de önemli. Çünkü 210 kilometre kıyı şeridimiz var. Biz ne yazık ki yaz döneminde Atakum Sahilinde ve diğer sahillerimizde 60 kadar cankurtaranla burayı korumak durumunda kalıyoruz. Tabii ki burada ‘Yüzmeyi Bilmeyen Kalmasın’ projesi Gençlik ve Spor Bakanlığının son derece önem verdiği bir proje. Şimdiye kadar Samsun ilimiz de 2014 yılında başlayan proje de Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla 64 bin çocuğumuza yüzme dersi verilmiştir. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bu yıl da 13 bin hedefimiz var" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından sporcular yüzme ve tırmanış konusunda becerilerini protokol önünde sergiledi. Başarılı bir gösteri yapan öğrenciler protokolden alkış aldı. Açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 5555 kan bağışı kampanyası: 3500 kan bağışı toplandı
YEREL HABERLER Samsun'da 5555 kan bağışı kampanyası: 3500 kan bağışı ...
Olimpiyat şampiyonu Goallball Kadın Milli Takımı'nın yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu Goallball Kadın Milli Takımı'nın ...
Vali Dağlı: “Aşılamada ‘mavi’ olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Aşılamada ‘mavi’ olduk ama vaka ...
Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede
Hamileler Covid-19 aşısı olabilir
YEREL HABERLER Hamileler Covid-19 aşısı olabilir
Teneffüs zilinde özel şarkılı doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Teneffüs zilinde özel şarkılı doğum günü kutlaması
'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü
YEREL HABERLER 'Meme kanseri' kadınlarda en sık ölüme neden olan ...
Samsun'da satışa hazır bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da satışa hazır bonzai ile yakalanan bir kişi ...
Karadeniz'de yağmur bereketi: Barajlar doldu Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık yaşanırken, Karadeniz ise bol yağmurlu bir sezon geçirdi
YEREL HABERLER Karadeniz'de yağmur bereketi: Barajlar ...
Tekerlekli sandalyedeki engelli ve arkadaşına `yolu kapattın´ dayağı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyedeki engelli ve arkadaşına `yolu ...
Bafra'da 'Sevgi Bohçası' iş birliği
YEREL HABERLER Bafra'da 'Sevgi Bohçası' iş birliği
Eşini öldüren kocaya müebbet hapis
YEREL HABERLER Eşini öldüren kocaya müebbet hapis
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi adli ...
Samsun Lojistik Merkezi’nin kapasitesi büyüyor
YEREL HABERLER Samsun Lojistik Merkezi’nin kapasitesi büyüyor
Ayşe'yi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis
YEREL HABERLER Ayşe'yi öldüren eşine indirimsiz müebbet hapis
Rektör Ünal “Erasmus’ta hedefimiz ülke çeşitliliğini arttırmak” Rektör Ünal yurt dışına giden OMÜ’lü Erasmus öğrencileriyle tanıştı
YEREL HABERLER Rektör Ünal “Erasmus’ta hedefimiz ülke çeşitliliğini ...
Samsun’da berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi Kurallara uymayan 3 işletmeye ceza
YEREL HABERLER Samsun’da berber, kuaför ve güzellik salonları ...
19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER 19 Mayıs Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu hattı ...
D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir
YEREL HABERLER D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir
Safra kesesinde tedavinin önemi
YEREL HABERLER Safra kesesinde tedavinin önemi
Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik destek Samsun Valisi Dağlı, ildeki tarım ve hayvancılığın röntgenini çekti
YEREL HABERLER Samsunlu üreticiye 18 yılda 2,6 milyar TL'lik ...
Samsun'da el sanatları kursları yeniden hayata geçiyor
YEREL HABERLER Samsun'da el sanatları kursları yeniden hayata ...
Havza YEG yönetimi toplandı
YEREL HABERLER Havza YEG yönetimi toplandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.