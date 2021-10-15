Samsun geleceğe kulaç attı, 64 bin öğrenci yüzme öğrendi "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve "Zirvede Ben de Varım" projeleri açılış programı yapıldı

Samsun'da 2014 yılında başlayan "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" isimli proje kapsamında 64 bin öğrenci yüzme öğrenirken, "Zirvede Ben de Varım" projesiyle tırmanış ve dağcılık konusunda 4 bin 800 öğrenciye eğitim verildi.

Samsun Valiliği himayesinde, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklığıyla yürütülen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve "Zirvede Ben de Varım" projelerinin açılış programı düzenlendi. Canik Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlene törende ilk olarak açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Samsun Valiliği'nin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' ve 'Zirvede Ben de Varım' projelerinin açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Eğitim dünyamıza sosyal ve sportif anlamda büyük bir ivme kazandıran projelerimiz çocuklarımızın bedenen, zihnen ve sosyal anlamda gelişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulan 'Zirvede Bende Varım' projesiyle 2 yılda toplam 4 bin 800 risk grubu öğrencimize eğitim verdik. Gençlerimiz ve çocuklarımız onları olumsuz şekilde etkileyen tutum ve davranışlardan sporun birleştirici dostluğu ve dayanışmayı sağlayan gücüyle korunmuş oldular. 2014 yılından bu yana sürdürülmekte olan 'Geleceğe Kulaç Atıyoruz' projesiyle 64 bin öğrencimizin sporla tanışmasına vesile olduk. Denize olan kıyısı, baraj ve gölleri itibariyle yüzme bilmenin büyük önem arz ettiği Samsun şehrimizde bir tek yavrumuzun bile boğulma vakasıyla karşı karşıya kalabildiysek projelerimiz kelimelerle anlatılamayacak değere sahiptir demektir" dedi.



"Samsun'a yeni tesisler"

Akabinde kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yeni projelerden söz ederek, "Geleceğe Kulaç Atıyoruz ve Zirvede Ben de Varım projeleri Türkiye'de en geniş Samsun'da icra ediliyor. 17 ilçede gençlerimiz, çocuklarımız bu havuzlara taşınıyor. Çok önemli bir projenin tekrar açılışını yapıyoruz. Özellikle Samsun'daki tüm kurum ve kuruluşların destekleriyle Büyükşehrin katkılarıyla arzu ediyoruz ki eğitimin yanında mutlaka amatör spor dalında bir spor yapsın. Sporun hem fiziksel hem ruhsal hem de duygu dünyası olarak gençlerimize çok büyük katkısı var. Yetenek varsa da bu yaşlarda ortaya çıkıyor. 6 tane milli takıma yüzmede öğrenci vermişiz. Bu projeden çıktı. Yine dağcılık konusunda 20'ye yakın başarılı gençlerimiz oldu. Bu program dolayısıyla ifade edeyim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimat ve katkılarıyla Spor Toto da maddi katkı sağlıyor. Şu anda 3 tane nizami futbol sahası yapıyoruz. Onun Türkiye'nin en iyi spor salonunu yapıyoruz. İçinde yüzme havuzu da var. Üniversitemize yine bir spor salonu yapacağız" diye konuştu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise, "Bugün geleceğimiz ve çocuklarımız için çok önemli bir faaliyet için bir araya geldik. Çocuklarımızın yüzme öğrenmesi, hayatta yüzmeyi de bilmek suretiyle kendilerini en iyi şekilde yetiştirmek için buradayız. Geleceğin projesi, ülkemiz için, gençlerimiz ve çocuklarımız için son derece önemli. Samsun’umuz için de önemli. Çünkü 210 kilometre kıyı şeridimiz var. Biz ne yazık ki yaz döneminde Atakum Sahilinde ve diğer sahillerimizde 60 kadar cankurtaranla burayı korumak durumunda kalıyoruz. Tabii ki burada ‘Yüzmeyi Bilmeyen Kalmasın’ projesi Gençlik ve Spor Bakanlığının son derece önem verdiği bir proje. Şimdiye kadar Samsun ilimiz de 2014 yılında başlayan proje de Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ortaklığıyla 64 bin çocuğumuza yüzme dersi verilmiştir. Bu azımsanmayacak bir rakam. Bu yıl da 13 bin hedefimiz var" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sporcular yüzme ve tırmanış konusunda becerilerini protokol önünde sergiledi. Başarılı bir gösteri yapan öğrenciler protokolden alkış aldı. Açılış programı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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