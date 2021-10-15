İlkadım’dan spor kulüplerine tatlı moral

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Şehrimizi sporda da marka ilçe yapmak için amatör spor kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Şerif Mırık ve Ramazan Bayraktar ve Spor İşleri Müdürü Hakan Karaman, TFF Kadınlar 1. Lig’de mücadele eden İlkadım YABPA Kadın Futbol Takımı ile bir amatör spor kulübünü ziyaret etti. Antrenmanları izleyen heyet, sporculara tatlı ikram ederek moral verdi.



“Şampiyonluk için mücadele eden takım olacağız”

Bu süreçte herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten İlkadım YABPA Spor Kulübü Başkanı Ali Akyüz, “Önümüzde uzun bir lig maratonu var. Mağlubiyetleri unutup, sahada şampiyonluk için oynayan bir takım olacağız. Kulübümüzün manevi desteğe ve morale ihtiyacı var. Bu konuda maddi ve manevi desteklerini bizlerden eksik etmeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a ve tesisimize gelerek sporcularımıza büyük moral desteği olan Spor Müdürü Hakan Karaman ve teknik ekibe teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Katkı sağlamaya devam edeceğiz”

İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, “Sporda geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit bir görevi olan amatör spor kulüplerine destek olmak bizim önceliklerimiz arasında. Amatör sporcuların çalışma koşullarını iyileştirilerek sporun yaygınlaştırılması yoluyla gençlerin hem kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasına hem de geleceğin sporcularının yetiştirilmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



“Biz büyük bir aileyiz”

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise “Biz büyük bir aileyiz. Bugün amatör spor kulüplerimize moral vermek amacıyla futbolcularımızın antrenmanlarını ziyaret ederek onlara baklava ikram ettik ve başarı dileklerinde bulunduk. Bu şehrin markasına ve armasına sevdamız sonsuz. Onlarla birlikte seviniyor onlarla birlikte üzülüyoruz. Bu camianın bir parçası olarak bizlere de tüm spor kulüplerimize tam destek vermek düşüyor. Gençlerimizin spora teşvik eden ilçemizdeki kulüplerimizin başarısı için her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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