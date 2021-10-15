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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde

İHA

Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde

TFF 1. Lig’in 9. haftasında Menemenspor ile karşılaşacak Samsunspor daha önce hiç gelip gelemediği İzmir temsilcisini yenmek istiyor.
Samsunspor ile Menemenspor daha önce resmi olarak 3 karşılaşmada birbirlerine rakip oldular. Bu müsabakalarda Menemenspor 1 kez galip geldi, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım daha önce İzmir’de 1 kez birbirlerine rakip oldular. İzmir’deki tek mücadelede taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
2 takım arasında oynanan 3 karşılaşmada kırmızıbeyazlılar rakip filelere 4 gol atma becerisi gösterebildi. İzmir temsilcisi ise Samsunspor ağlarını 7 kez sarsarken, İzmir’de oynanan tek mücadele de 22'lik eşitlikle sonuçlandı.
Karşılaşma öncesinde Samsun temsilcisi geride kalan 7 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 11 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 12 gol gönderen Samsunspor, kendi kalesinde ise 11 gol gördü. Menemenspor şimdiye kadar oynadığı 8 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 8 puan toplayabildi. Rakip filelere 9 gol atma becerisi gösteren Menemenspor, kendi kalesinde ise 15 gol gördü.
16 Ekim Cumartesi günü Menemen İlçe Stadyumunda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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