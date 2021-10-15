Bafra'da yerinde aşı uygulaması

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Samsun'un Bafra ilçesinde “yerinde aşılama uygulaması” kapsamında AVM’de aşılama noktası kuruldu.

Çelikpark AVM’de kurulan aşılama noktasına gelen aşı çalışmaları ile ilgili bilgi aldıktan sonra 4. doz aşısını yaptırdı. Aşılama çalışmaları hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, hem AVM’ye gelen ve randevu alamayanları yerinde aşılamak hem de aşı merkezlerine gidemeyen, iş yerinde çalışan vatandaşların ayağına bu hizmeti götürmek amacıyla standı kurduklarını söyledi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen de yerinde aşı hizmetinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek yetkililere teşekkür etti.

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