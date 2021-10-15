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Başkan Demir: "Kıyı kenar çizgisi’ne riayet edilmeden yapılmış bir inşaat değil” “OSB yatırımı inşallah şehrimizde bir itici güç olacak” “Dünyada 80 kilometre sahili kullanılan tek şehir Samsun olacak”

İHA

Başkan Demir: "Kıyı kenar çizgisi’ne riayet edilmeden yapılmış bir inşaat değil” “OSB yatırımı inşallah şehrimizde bir itici güç olacak” “Dünyada 80 kilometre sahili kullanılan tek şehir Samsun olacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Terminal Binası ve 153 Kent Yönetim Merkezi için İdare Mahkemesinin verdiği yürütmeyi durdurma kararlarını değerlendirerek, “Alınan karar, bilirkişi raporuna göre alınmış bir karar. Söz konusu yapı bilirkişi raporunda ifade edildiği gibi ‘kıyı kenar çizgisi’ne riayet edilmeden yapılmış bir inşaat değil” dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı kapanış toplantısı bugün yapıldı. 41 maddenin görüşüldüğü mecliste konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, açıklamalarda bulundu. Demir, “Şu anda merkezde 2 bin 600 dönümlük temiz yapılaşacak olan alanda yeni OSB'mizin bugün hisselerini yatırdık. Bugün bakanlığa gidecek. Önümüzdeki hafta tescili yapılıp kuruluşu tamamlanacak. Bunu sizlere müjde olarak ifade ediyorum. Yatırım bekleyen firmalarımız var. Plan yaparak tahsislere başlayacağız. Firmalarımızın da yatırımları bu sene içerisinde inşallah başlayacak. Samsun'un sanayi ve istihdam hayatına katkı sağlayacak aynı zamanda katma değeri yüksek ürünlerin üretileceği bir OSB olacak. Samsun'da ihracatımız her yıl artarak Türkiye'de ihraç sıralamasında daha üst sıralara gelecek. Bu OSB yatırımı da inşallah şehrimizde bir itici güç olacak” diye konuştu.

"15 bin ortaöğretim öğrencisine yüzme öğretilecek"
Samsun Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Geleceğe Kulaç Atıyoruz ve Zirvede Ben de Varım projelerinin imza törenini gerçekleştirdiklerin hatırlatan Demir, “15 bin ortaöğretim öğrencisine yüzme öğretilecek. Öğrencilerin taşımasını Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız” bilgilerini paylaştı.

İlçe Terminal Binası ve 153 Kent Yönetim Merkezi
İlçe Terminal Binası ile ilgili İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini hatırlatan Başkan Demir, “Bununla ilgili yeni bir karar alıyoruz. Ama şunu ifade etmeliyim ki alınan karar bilirkişi raporuna göre alınmış bir karar. Söz konusu yapı bilirkişi raporunda ifade edildiği gibi kıyı kenar çizgisine riayet edilmeden yapılmış bir inşaat değil. Biz oraya yolcu aktarma merkezi yapıyoruz. Uygulama projesi orada. 153 Kent Yönetim Merkezi binası da aynı şekilde. Orası şehrin ve belediyenin yönetileceği alan olacak. Vatandaşlar belediye ile irtibatını oradan kurar hale gelecek. Bu bir teknik alt yapı hizmeti. Bunu diğer yapılar ile karıştırmayalım. Ticari bir faaliyet yok, kamu hizmeti var. Samsun'a müthiş bir hizmet getirecek bir yapı onlar” ifadelerini kullandı.

“Seyyar satıcılara bir yer tahsis etmeyi planlıyoruz”
Seyyar satıcılarla ilgili soruna çözüm için çalıştıklarını belirten Demir, “Sokak aralarında ve yollarında seyyar satıcılara müsaade etmeyeceğiz. Çözüm için de onlara bir yer tahsis etmeyi planlıyoruz. Kent içinde olmayan bir yer yapacağız. Diğer gündemimizde olan konulardan biri de kaldırım işgalleri. Çiftlikte kaldırım işgaline müsaade etmiyoruz. Bu konuda ilçe belediyelerimiz ile bu konuda iş birliği halinde hareket edersek iyi olur” açıklamasında bulundu.

Terme ilçesindeki sel durumunu değerlendiren Demir, şöyle devam etti:
“Seçilip yeni göreve geldiğimizde orada 4 tane köprü yıkıldı, bütün Terme ovası su altında kaldı. İklim değişikliği çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Yakın komşu ilimiz Ayancık'ta 1 saatte 260 kilogram yağmur düştü. Yeni yapılan mahallenin tamamı binaların girişi bodrum katlardan verilmiş. Kendi elimizle yaptıklarımızı düzeltmeye çalışıyoruz. Gülsan yapılırken 20 yıllık imar yapılmış. Şimdi onu kaldırıyoruz. Terme'de de böyle bir durum söz konusu. İnsanlarımızı korumak adına böyle bir plan yapıyoruz. Bugün mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlarımızı korumak adına bu planları yapıyoruz. Bunu görmeniz lazım. Bu gibi konularda iktidarı muhalefeti ile birlik olmamız lazım. Servis yolunu yapmaya kalksak vatandaşın binasını kamulaştırmadan yapamayız. Bu planı yapmak zorundayız. Servis yolu olmadan ıslah olmaz.”

“515 bin kitap kapasitesine sahip olacak”
Kamulaştırma bedeli ödenerek Türkİş'ten alınan binanın yerine Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden birisini yapacaklarını anlatan Başkan Demir, şu bilgileri verdi: “Atakum’a yapacağımız kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden sonra Türkiye’nin en büyüklerinden birisi olup, 515 bin kitap kapasitesine sahip olacak. Buranın yarı parasını Kültür Bakanlığı ödeneklerinden, diğer yarısını da Strateji Başkanlığı'ndan temin edeceğiz. Arsa parasını biz ödedik. İşletmesi daha da önemli. Oraya bir vakıf kurup ticari alanların gelirleri ile vakfa kütüphaneyi işlettireceğiz. Yaptığımız işlerde ticari amaç güdülüyormuş gibi bir imaj oluşturuluyor. Öyle bir durumda yok amacımız da yok. Bir amacımız daha var kütüphaneye gelenlere ücretsiz çorba vereceğiz. Kütüphane 7'den 77'e herkese hizmet verecek. Dünyada yapılan emsallerinden daha fonksiyonlu bir yer olacak.”
Scooter ve bisiklet yolu projelerinin bakanlıktan kabul gördüğünü dile getiren Demir, şöyle devam etti: “İller Bankası'na İnşallah onu hayata geçireceğiz. Scooter ve bisikletleri de günlük ulaşım aracı olarak kullanmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz kullanım kurallarına uyarak bunları kullanmaları.”

“Dünyada 80 kilometre sahili kullanılan tek şehir Samsun olacak”
Eski OMTEL'den 19 Mayıs ilçesine kadar tüm sahille ilgili yeni bir proje üzerinde çalıştıklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “O yolların nasıl olacağı plan ve proje kararlarına göre belirlenecek. Uygulama projesini gördükten sonra sağlıklı bir proje inşallah çıkacak. O projeye göre plan kararlarını meclise getireceğiz. Proje iki ayda da çıkar bir yılda da çıkar. O bölgede sahildeki yolun çift yönlü olması ulaşım konforu olarak düşünülüyor. Üst yollara sık sık çıkışlar var. Adaptif kavşakları da uygulamaya açtığımızda her kavşakta U dönüşü olmayacak. Yeni düzenlemede Bafra geliş istikametinden sağdaki yan yolu mevcut yola entegre edeceğiz. Yan yola girişler çıkışlar kavşaklardan olmayacak. İncesu bölgesinde SASKİ Genel Müdürlüğümüz bütün alt yapıyı bu sene bitiriyor. Diğer kurumların da alt yapılarını bitirmeleri için toplantı yaptık ve süre verdik. Sahil yolunun o kısmı hariç projenin bitmesini bekleyeceğiz. Bafra'ya giden Atatürk Bulvarı ile planlı yerdeki bütün ulaşım yol üst yapılarını da önümüzdeki sene yapmayı planlıyoruz. SASKİ şu anda yolun üst kısmındaki planlı alanlara da geçti orada çalışıyor. OMTEL'den 19 Mayıs'a kadar çok güzel bir proje hazırlanacak. Adnan Menderes Bulvarı şu anda Samsun'un markası. Proje tamamlandığında birçok marka yerimiz olacak. Aynı projeyi Costal ve Hürriyet arasında da yapacağız. Dünyada 80 kilometre sahili projelendirilerek inşa edilen planlanan ve kullanılan tek şehir Samsun olacak” şeklinde konuştu.
Mecliste görüşülen maddelerin kabul edilerek karara bağlanması ile toplantı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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