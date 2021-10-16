Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden

DHA

Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı- Yeniden


Tayfur KARAMustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kavak ilçesi Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.DHA-Genel Türkiye-Samsun
2021-10-16 09:05:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (1)
YEREL HABERLER Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 ...
Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
YEREL HABERLER Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye ...
Bafra'da torpido paniği
YEREL HABERLER Bafra'da torpido paniği
Başkan Demir: "Kıyı kenar çizgisi’ne riayet edilmeden yapılmış bir inşaat değil” “OSB yatırımı inşallah şehrimizde bir itici güç olacak” “Dünyada 80 kilometre sahili kullanılan tek şehir Samsun olacak”
YEREL HABERLER Başkan Demir: "Kıyı kenar çizgisi’ne riayet edilmeden ...
YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu: “OMÜ Tıp Fakültesi, yeni kurulan tıp fakültelerine hamilik yapıyor”
YEREL HABERLER YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu: “OMÜ Tıp Fakültesi, ...
Bafra'da yerinde aşı uygulaması
YEREL HABERLER Bafra'da yerinde aşı uygulaması
Samsun'da 2 kardeşe uyuşturucu ticaretinden ceza yağdı
YEREL HABERLER Samsun'da 2 kardeşe uyuşturucu ticaretinden ceza ...
Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Samsun'da sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonda 5 ...
"Hukuk fakültesi bitirip savcı oldum" diye ailesini kandıran genç sahte savcı kimliği kullanınca tutuklandı 4 yıl boyunca ailesini kandırdı, aldığı paraları yedi, sahte savcı kimliğiyle yakalanınca yalanı ortaya çıktı Ailesi savcı olduğunu sandıkları oğullarına araba aldı, hukuk fakültesini okumayıp savcı olmadığını öğrendiklerinde büyük şok yaşadı
YEREL HABERLER "Hukuk fakültesi bitirip savcı oldum" diye ailesini ...
Çarşamba Ticaret Borsası partilileri ağırladı Samsun ve Çarşamba’nın ticari ve ekonomik hayatı konuşuldu
YEREL HABERLER Çarşamba Ticaret Borsası partilileri ağırladı Samsun ...
Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde
YEREL HABERLER Samsunspor, Menemenspor maçında bir ilk peşinde
Vali Dağlı: “Hep şunu söylüyoruz: ‘İstihdam, istihdam, istihdam’”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Hep şunu söylüyoruz: ‘İstihdam, ...
İlkadım’dan spor kulüplerine tatlı moral
YEREL HABERLER İlkadım’dan spor kulüplerine tatlı moral
Atakum’da üç mahalleye yeni planlama
YEREL HABERLER Atakum’da üç mahalleye yeni planlama
Öğrencilerden Başkan Kılıç'a sevgi seli
YEREL HABERLER Öğrencilerden Başkan Kılıç'a sevgi seli
Havza’da toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Havza’da toplu sözleşme sevinci
İlkadım’dan bilime yolculuk
YEREL HABERLER İlkadım’dan bilime yolculuk
Samsun geleceğe kulaç attı, 64 bin öğrenci yüzme öğrendi "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" ve "Zirvede Ben de Varım" projeleri açılış programı yapıldı
YEREL HABERLER Samsun geleceğe kulaç attı, 64 bin öğrenci yüzme ...
Samsun'da 5555 kan bağışı kampanyası: 3500 kan bağışı toplandı
YEREL HABERLER Samsun'da 5555 kan bağışı kampanyası: 3500 kan bağışı ...
Olimpiyat şampiyonu Goallball Kadın Milli Takımı'nın yeni hedefi Avrupa şampiyonluğu
YEREL HABERLER Olimpiyat şampiyonu Goallball Kadın Milli Takımı'nın ...
Vali Dağlı: “Aşılamada ‘mavi’ olduk ama vaka sayılarında bir miktar artış var”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Aşılamada ‘mavi’ olduk ama vaka ...
Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu ticareti zanlısı 5 kişi adliyede
Hamileler Covid-19 aşısı olabilir
YEREL HABERLER Hamileler Covid-19 aşısı olabilir
Teneffüs zilinde özel şarkılı doğum günü kutlaması
YEREL HABERLER Teneffüs zilinde özel şarkılı doğum günü kutlaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.