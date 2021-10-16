Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (2)- Yeniden

Tayfur KARA- Mustafa İNANZeynep Irmak ÖCAL/ KAVAK (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Kavak'ın Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy'un (50) kullandığı, VIP Turizm firmasına ait, 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla indikleri uçurumda, otobüsteki yaralılara müdahale etti. Sedyelere alınan ve halatla yola çıkarılan 14 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada kimliği henüz belirlenemeyen 2 kadın yolcu ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Kavak Tayfur KARA, Mustafa İNAN, Zeynep Irmak ÖCAL
2021-10-16 10:45:52
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