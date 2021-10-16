Samsun'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 14 yaralı (5)

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

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TRABZON'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Samsun´un Kavak ilçesinde, yolcu otobüsünün 150 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy (44) ve Zekiye Özdemir'in memleketlerinin, Trabzon'un Şalpazarı ilçesi olduğu öğrenildi. Evli ve 2 çocuk annesi Sevilay Aksoy'un cenazesi, Şalpazarı'na bağlı Sugören Mahallesi´nde; hastanede yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk annesi Zekiye Özdemir ise Sayvançatak Mahallesi´nde yarın toprağa verilecek. DHA-Genel Türkiye-Samsun / Kavak Zeynep Irmak ÖCAL

2021-10-16 16:00:57



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