Başkan Deveci üniversiteli gençlerle buluştu Deveci: “Üniversite öğrencisi yaşadığı kente müdahale etmeli”

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, üniversite öğrencileriyle buluştu. Öğrencilere seslenen Başkan Deveci, “Üniversite öğrencisi yaşadığı kente müdahale etmeli” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum’da bulunan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İğne Deliği Gençlik Merkezi tarafından 19. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen kahvaltıda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle ayrı ayrı sohbet eden Başkan Deveci, “Üniversite öğrencisi yaşadığı kente müdahale etmeli. Bir adım daha yukarı çıkarak yarın hayata atılacağı ülkenin geleceğine de müdahale etmeli. Eğer bunu yapamıyorsanız gençliğinizin hakkını veremiyorsunuz demektir” ifadelerini kullandı.



“Örgütlenin, bir araya gelin”

Başkan Deveci, gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sizin yaşınızdan geçtik. Bizim sizin yaşınızda olduğumuz dönemlerde Türkiye’nin sorunları vardı ama sizin yaşadığınız kadar değildi. En azından ben köyden gelip yatılı bir okulda okuyabiliyor ve hemen okul biter bitmez mesleğe atılabiliyordum ya da okurken çalışma fırsatı bulabiliyordum. Şimdi o yok. Burada kızlar daha ağırlıktalar, erkekler bir tarafa dursun. Her yerde aynı şeyi söylüyorum: Bir adım öne çıkın. Türkiye’de her gün iki kadın öldürülüyor, şiddete uğrayan kadının hesabı tutulmuyor. Bir bununla mücadele edeceksiniz. İki, erkeklerle mücadele edeceksiniz. ‘Bize alan açın’ diyeceksiniz. Üç, ‘Bu ülkeyi biz yöneteceğiz, yeter artık’ diyeceksiniz. Bunu diyemezseniz bitirdiğiniz, bitireceğiniz okulların bir faydası olmayacak. Koca bir devlet, anasından babasından ayırıyor çocuğu getirip Samsun’da bir üniversiteye kaydediyor. Ev sahibi ‘annenle geleceksin sana ev verebilmem için’, diğeri diyor ki ‘yurt yok’ diyor. Böyle bir şey olamaz. Devlet çocuklarını sokakta bırakmamalı. Siz birer Samsunlusunuz. Herkes Atakum’a nüfus kaydını aldıracak, Atakumlu olacaksınız. Şartım bu. Ben size ev, yurt ve burs bulacağım. Her şeyi yapmaya çalışacağım. Hepsini yapamayabilirim ama en azından bu alanda çalışacağız. Atakum’un seçmeni olacaksınız. Belediye başkanı sokakta dolaşırken ‘Ben seçmenim, bu kent benim yaşayabileceğim bir kent değil’ diyeceksiniz. Üniversite öğrencisi yaşadığı kente müdahale etmeli. Bir adım daha yukarı çıkarak yarın hayata atılacağı ülkenin geleceğine de müdahale etmeli. Eğer bunu yapamıyorsanız gençliğinizin hakkını veremiyorsunuz demektir. Bir ağabeyiniz olarak sizden bunları istiyorum. Örgütlenin, bir araya gelin, kendinizi yetiştirin, okulunuzun en iyileri olun. Çünkü artık en iyilerine hayatta yer tanınıyor. Burası da çok önemli bir okul. Hem arkadaşlık, dostluk hem de dayanışma kültürü geliştiriliyor. Birbirimizi hayata hazırlayacak alanlar açmamız lazım. Biz bu kentin sahibi olarak sizin güven içerisinde, mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamanızı sağlamamız lazım. Siz de ne olur bu şehrin yönetimine müdahale edin. ‘Sizin yönettiğiniz kent benim hak ettiğim kent değil’ diyebilin. Bunu yapabilirseniz ülkenin geleceği siz olursunuz. Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sizin her türlü inancınıza, eğiliminize açık alanlar bırakıyor. O alanlarda en iyisi olun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.