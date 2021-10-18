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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek

İHA

Spor tutkunları ‘organ nakli’ için sanal koşuda bir araya gelecek

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen “Hayat kurtarmak için yarıştayızrun for life" koşu etkinliği sanal koşulacak.
Organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla Medicana Sağlık Grubu’nun desteğiyle 2124 Ekim tarihleri arasında sanal koşu düzenlenecek. “Hayat Kurtarmak İçin Yarıştayız Run For Life” sanal koşusu, bu yıl binlerce gönüllünün katılımıyla start alacak. Spor tutkunlarını sanal koşuda bir araya getirecek organizasyonda, Türkiye genelinde organ nakli bekleyen 27 binin üzerindeki hastaya dikkat çekilerek, organ bağışı çağrısında bulunulacak. Sanal koşuya katılacak olan gönüllüler, istedikleri yerden yarışa katılabilecek. Sporseverler, kendi belirledikleri 5 kilometre uzunluğundaki parkurda 21 Ekim 2021 günü 00.00’dan 24 Ekim 2021 günü 23.59’a kadar istedikleri bir zaman diliminde koşabilecek. Ölçümde, akıllı saatler veya mobil uygulamalar kullanılacak.

Türkiye’nin her yerinden katılım sağlanabilecek
Yarışa katılmak isteyen katılımcılar 'www.runforlife.com.tr' sitesi üzerinden koşuya ücretsiz olarak kayıt olabilecekler. Sanal koşu ile Türkiye’nin her yerinden bu anlamlı hedef için koşmak isteyen kişiler, kayıt yaptırıp koşabilecek. Katılımcılar; yarış öncesinde göğüs numarası, madalya, yarış tişörtü ve hijyen setinden oluşan yarış kitini 'www.runforlife.com.tr' sitesi kayıt ekranında belirtilen ve kendilerine uygun olan lokasyonda bulunan Medicana Hastaneleri’nden 21 Ekim23 Ekim tarihlerinde alabilecek. Yarışı tamamlayan herkese online katılım sertifikası ve dijital madalya verilecek. Türkiye’nin en yüksek katılımlı sanal koşusuna sahne olması beklenen yarışmaya katılmak için www.runforlife.com.tr web adresinden kayıt olunabilecek. Dereceye girenlerin ilanı yine www.runforlife.com.tr sitesinden, 27 Ekim tarihi itibariyle ilan edilecek.

Medicana Grubu hakkında
1992 yılından bu yana sağlık hizmeti veren Medicana Grubu; İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa'da yer alan 14 hastanesi ile faaliyetlerine devam ediyor. 8 binin üzerinde çalışanı ile hastalarına modern tıbbın son imkânlarını sunan Medicana Grubu; yıllık 3 milyondan fazla ayakta hasta kabulü ve 385 bin 'den fazla hasta yatışı ile özel sağlık sektöründe öncü konumunu sürdürüyor.
Medicana Grubu 20182019 eğitim öğretim döneminde “ bireyin bütününü eğitmek” anlayışı ile Medicana Eğitim Grubu’nu kurmuş ve MBA ( Medicana Bilimler Akademisi) okullarını açtı. Hali hazırda; İstanbul, Bursa ve Ankara’da bulunan yedi okulu ile eğitimin tüm değer zincirlerinde, Türkiye’nin lider eğitim organizasyonu olmak için çalışmalarına devam ediyor. Medicana Eğitim Grubu aynı zamanda 20192020 akademik eğitim yılında, Fenerbahçe Üniversitesi’ni öğretime ve eğitime açarak yükseköğrenim alanında da Türkiye’ye yatırım yaptı.

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