İlkadım’dan 5 bin kandil simidi

İlkadım Belediyesi, Mevlid Kandili dolayısıyla 4 camide toplam 5 bin kandil simidi dağıttı.

Hazreti Muhammed’in dünyayı şereflendirdiği gün olan Mevlid Kandili dolayısıyla İlkadım Belediyesi'nce vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu. Kandil nedeniyle organize edilen programda Hastanebaşı, Oğuztürkleri, Hacı Osman ve Gürbüz Camilerinde cemaate 5 bin kandil simidi ikram edildi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Gürbüz Camisi’nde vatandaşlarla birlikte Mevlid Kandili’ni ifa etti. Başkan Demirtaş, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte kurulan stantlarda vatandaşların Mevlid Kandili’ni tebrik etti ve kandil simidi dağıttı.

İlkadım Belediyesi tarafından düzenlenen kandil simidi dağıtım etkinliğinden duydukları memnuniyetini dile getiren vatandaşlar ise emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

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