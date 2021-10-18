Saç dökülmesinin nedenleri ve tedavisi Diyetler, demir, D, B12 vitamin ve mineral eksiklikleri ile stres saç dökülmesine yol açıyor

Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, genellikle genetik olmakla birlikte, çeşitli hastalık ve faktörlerden dolayı yaşanabilen saç dökülmesinin nedenlerine göre tedavi yöntemlerinin uygulandığını söyledi.

Erkeklerde daha sık ve erken yaşlarda görülen saç dökülmeleri, kadınları da büyük oranda etkiliyor. Saç dökülmesi insanları oldukça rahatsız eden bir durum. Uzun süren saç dökülmeleri ciddi hastalıkların da habercisi olabilir. Büyük Anadolu Hastaneleri Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, saç dökülmesinin nedenleri ve tedavi süreci hakkındaki, merak edilenleri cevapladı.



Saç dökülmesi neden olur?

Saç dökülmesinin tedavisinin önce saçın neden döküldüğüne dair tespiti gerektiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Serra Hande Öcal, "Bu nedenle saç dökülmesine yönelik bir tedavi uygulaması için öncelikle sebebinin tespiti yapılmalıdır. Saç dökülmesinin çok fazla nedeni olabilir. En sık görüleni genetik faktörlerdir. Erkeklerdeki saç dökülmesinin yüzde 50'si, bayanlardaki yüzde 25'i genetik faktörlere bağlıdır. Ailesel olarak genlerimizde ya anne ya baba tarafı ya da her ikisi de kellik sorunu yaşayan bireyler varsa kişi de de görülme oranı büyük oranda artmaktadır. Kadın hastalarımızda sıklıkla beslenmeyle ilgili kötü yapılan diyetler, aşırı kalori kısıtlaması, çok hızlı kilo kayıpları, demir, D vitamini, B12 vitamin ve mineral eksiklikleri, bunun dışında stres, gerilmiş hastalıklar, cerrahi operasyonlar, cerrahi de alınan anesteziler, kullanılan ilaçlar pek çok faktöre bağlı olarak saç dökülmesi görülebiliyor” dedi.

Saç dökülmesinin tedavi sürecine değinen Dr. Öcal, “Öncelikle hastamızın muayenesini yapıyoruz. Saçın dökülme miktarı, seyrekliği, kökün durumu gibi faktörlere bakarak değerlendirmesi yapılıp buna ilave olarak gerekli tahlil ve tetkiklerin yapılmasından sonra tedavi sürecini oluşturuyoruz. Vitamin eksikliği, ilaç kullanımı, diyet gibi buna bağlı olarak bir dökülme varsa buna yönelik tedavi uygulandığında saç dökülme problemi 23 aylık süre sonunda çözülebiliyor. Fakat genetik bir dökülme varsa hormonal bir faktör ise kişinin genetik yapısından kaynaklandığından tedavi süreci daha uzun olabilir. Burada farklı tedavi yöntemleri uyguluyoruz. Kellik tam oluşmuş ise de saç ekimine kadar tedavi seçenekleri oluşturulabiliyor” diyerek sözlerine son verdi.

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