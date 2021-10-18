Samsun'daki vaka artışının nedeni 'aşısız 70 bin öğrenci' Samsun Valisi Dağlı: "85 bin öğrenciden sadece 15 bini aşı oldu, aşı olması gereken 70 bin öğrencimiz var"

– Türkiye’de en çok vaka artışı yaşanan 10 il arasında yer alan Samsun’da Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Türkiye’deki ilk 10 ili içerisindeyiz. Aşı olması gereken 85 bin öğrenciden sadece 15 bini aşı oldu. Aşı olması gereken 70 bin öğrencimiz var" dedi.

Samsun’da Covid19 vaka sayıları hızla yükselmeye devam ediyor. 18 yaş ve üstü en az 2 doz aşı olmuş nüfus yüzdesinde ‘mavi’ kategoride yer almasına rağmen vaka sayılarının giderek arttığına dikkat çeken Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Vali Dağlı, aşı olması gereken 85 bin öğrenciden sadece 15 bininin aşı olduğuna dikkat çekerek uyarılarda bulundu.



“Bakanımız: ‘Alarm geliyor’ demek istiyor, sıkıntı yavaş yavaş yaklaşıyor”

Vak'a sayıları hızla artan Samsun’da sıkıntının yavaş yavaş geldiğinin farkında olduklarını vurgulayan Vali Dağlı, “Samsun olarak geçen hafta 2. doz aşılamada da mavi kategoriye geçtik. Bu sevindirici bir gelişme ancak diğer taraftan maalesef Covid19 sayılarında artış hızı bakımından Türkiye’deki ilk 10 ili içerisindeyiz. Bunu geçen gün Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca da tekrar hatırlattı. Bu hatırlatma ile Bakanımız bize, ‘Alarm geliyor’ demek istiyor. Bu manada sıkıntı yavaş yavaş yaklaşıyor. Bunu görüyoruz. Kesinlikle rehavete kapılmamamız gerekiyor. Çünkü haftalık vak'a sayımız 100 binde 413 oldu. Türkiye risk haritasında ilk 10’dayız. Bu bizim için kötü bir gelişme. Covid19 ile mücadelede ne yapacağız? Aşılarımızı arttıracağız” diye konuştu.



“Aşı olması gereken 70 bin öğrencimiz var”

Salgının genç nüfusta da etkili olduğunu ve öğrencilerin aşılarının tamamlanması gerektiğine değinen Dağlı, şunları söyledi:

“Aşı olma hakkı olan 85 bin öğrencimizden 15 bini aşı oldu. Aşı olması gereken 70 bin öğrencimiz daha duruyor. Bu manada Sağlık İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü beraber 2 haftadır güzel bir çalışma başlattılar. 15 bin öğrencimizin aşılarını tamamladık ancak öğrencilerimizin tamamının aşılarını tamamlamak durumundayız. Ben buradan bugün itibarıyla çağrım şu: ‘Vak'a sayılarımız yükseliyor, bu bizim için kötü bir gelişme, acilen öğrencilerimizin aşılarını tamamlamak zorundayız.’ En önemli konumuz ve mesajımız budur. Şimdiye kadar bölgesel olarak ayrı bir kısıtlama gelmedi. Genel kısıtlamalar ve ülkenin tamamında oldu. Biraz sirkülasyonun fazla olması, üniversitelerin açılması gibi sebep olarak tam bir şey diyemiyoruz ama netice olarak sonuç bu. Biz de sonuca bakmak suretiyle aşı oranlarını arttırmak zorundayız.”

Öte yandan aşılamada Karadeniz Bölgesi’nde mavi kategoride yer alan Samsun’un yanı sıra yine mavi kategoride yer alan illerden Ordu, Amasya, Giresun, Kastamonu ve Çorum da Türkiye’de en çok vak'a artışı yaşanan 10 il arasında yer alıyor.

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