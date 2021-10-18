Samsunspor’da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı Mustafa Aztopal: "Birkaç hoca adayımız var ama bu Samet Aybaba değil

– Samsunspor’da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Sezon başında Süper Lig ümidiyle Samsunspor’un başına gelen Mehmet Altıparmak, kırmızıbeyazlıların başında çıktığı 8 karşılaşmada istenileni veremedi. Samsunspor’un hocası olarak çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Altıparmak’ın takımı 11 puan toplayabildi. Zirvedeki rakibinin 10 puan gerisine düşen Altıparmak’ın Samsunspor’u geride kalan 8 haftada 14 gol atıp, 14 de gol yemişti. Sezona kötü giriş yapan Samsunspor’da Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.



“Belli bir şeylerin iyiye gitmesi gerekirken gitmediğini gördük”

Mehmet Altıparmak ile karşılıklı görüşerek dostça ayrıldıklarının altını çizen Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, “Hocamız Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Mehmet hoca da ekibi de çalıştığımız son derece karakterli ve önemli insanlardan biriydi. Ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Zaten karşılıklı oturup bu karara vardık. Yürümüyor, belli bir şeylerin daha iyiye gitmesi gerekirken şu aşamada gitmediğini gördük. Karşılıklı anlaşarak, dostça ayrıldık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” dedi.



“Samet Aybaba hoca adaylarımız arasında yok”

Hoca adayları arasında Samet Aybaba’nın olmadığına dikkat çeken Aztopal, şunları söyledi:

“Samet Aybaba ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Mutlaka hoca adaylarımız var. Bu hafta içerisinde yoğun görüşmelerimiz olacak. Birkaç hoca adayımız var ama bu Samet Aybaba değil. Yeni hocamızın bir sonraki maça yetişmesi için çalışmamızı yapıyoruz. İdeal olan odur ama o zamana kadar olmazsa Samsunspor maça hocasız çıkmaz. O zamana kadar yetiştirmeye çalışacağız.”

Samsunspor ilk haftasını BAY geçtiği ligin 10. haftasında sahasında şampiyonluk adaylarından B. B. Erzurumspor ile karşılaşacak.

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